10~30대 허리 통증, 근육통 아닐 수 있다

[스포츠조선 장종호 기자] 허리 통증은 흔히 40~50대 이후 나타나는 퇴행성 질환으로 생각하기 쉽다. 그러나 성장기 청소년이나 10~30대 젊은 연령층에서도 반복되는 허리 통증이 지속된다면 '척추분리증'을 의심해 볼 필요가 있다.
척추분리증은 선천적으로 협부가 약하게 태어나거나, 반복적인 허리 사용으로 인한 피로골절이 원인이 되는 경우가 많다. 특별한 외상이 없어도 성장기 청소년에서 허리 통증을 계기로 진단되기도 하며, 주로 요추 4~5번, 요추 5번~천추 1번 부위에서 흔히 발견된다. 드물게는 성인에서 교통사고나 외상 이후 발생하기도 한다.
◇엑스레이·CT·MRI 통한 정확한 진단 필요
척추분리증을 정확히 진단하기 위해서는 영상검사가 필수적이다. 기본적으로 엑스레이(X-ray) 검사를 시행하며, 특히 사면(oblique) 촬영을 통해 후관절 협부의 결손 여부를 확인한다.
필요에 따라 CT 검사로 골절 부위를 보다 정밀하게 평가하고, MRI 검사로 신경 압박 여부를 평가한다. 중년 이상의 환자에서는 척추전방전위증 동반 여부를 확인하기 위해 추가 엑스레이(척추를 앞으로 굽힌 자세와 뒤로 젖힌 자세에서의 촬영 : dynamic view) 검사를 추가하기도 한다.
◇치료는 단계적 접근, 증상 정도에 따라 달라
척추분리증의 치료는 환자의 증상 정도와 일상생활에 미치는 영향을 고려해 단계적으로 진행한다. 초기 단계에서 허리 통증만 있는 경우에는 수술보다는 보존적 치료가 우선이다.
무거운 물건을 들거나 허리에 무리가 가는 운동을 피하고, 척추 주변 근육과 인대를 이완시키는 스트레칭과 물리치료를 병행한다. 통증이 심할 경우에는 진통제를 사용해 통증을 조절한다.
약물치료만으로 통증이 충분히 호전되지 않는 경우에는 비수술적 시술을 고려하게 된다. 신경차단술이나 신경성형술은 통증을 유발하는 신경 주위의 염증과 자극을 줄여 통증을 완화하는 치료로, 비교적 빠른 통증 조절 효과를 기대할 수 있다. 또한 인대강화주사는 후관절 주변 조직을 강화해 척추를 지지하는 힘을 높이는 방식으로, 척추의 불안정성을 보완하는 데 목적이 있다. 이러한 시술은 약물치료와 병행해 시행되기도 한다.
비수술적 치료에도 불구하고 통증이 수개월 이상 지속되고 일상생활에 지장이 클 경우에는 수술적 치료를 고려해야 한다. 척추 유합 및 고정 수술은 분리증이나 전방전위증이 발생한 부위의 비정상적인 움직임을 제한하고, 동시에 신경을 감압해 통증의 원인을 근본적으로 해결하는 치료다. 환자의 연령과 전위의 정도, 신경 압박 여부 등을 종합적으로 평가한 뒤 신중하게 결정한다.
국민건강보험 일산병원 신경외과 이상훈 교수는 "젊은 나이에 발생하는 허리 통증을 단순 근육통으로 여기고 방치하는 경우가 적지 않다"며 "반복되는 통증이 있다면 조기에 정확한 진단을 받아 자신의 척추 상태를 확인하는 것이 중요하다"고 말했다. 이어 "척추 질환은 한 번의 치료로 끝나는 병이라기보다 지속적인 관리가 필요한 질환인 만큼, '완치'보다는 '관리'의 관점에서 접근해야 한다"고 강조했다.
