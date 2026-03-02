'두쫀쿠' 밀어낸 '봄동', 건강 효과…영양소 손실 줄이려면?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 최근 '봄동 비빔밥'이 온라인을 중심으로 유행하면서 수요가 급증하고 있다.
이처럼 봄동 비빔밥이 유행을 탄 것은 예능 프로그램 재조명과 SNS의 파급력 덕분인 것으로 보인다.
사실 봄동은 품종이 따로 있는 것이 아니라 노지에서 겨울을 나며 잎이 옆으로 퍼진 개장형을 띤 배추를 가리킨다.
봄동에는 항산화 성분과 식이섬유, 각종 미네랄이 풍부해 면역력 유지와 장 건강 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 알려져 있다.
농촌진흥청 자료에 따르면 봄동에는 베타카로틴과 비타민 C가 풍부하다.
베타카로틴은 체내에서 비타민 A로 전환돼 세포 손상을 줄이는 항산화 작용을 하며, 피부와 점막 건강 유지에 기여한다. 항산화 작용은 활성산소로 인한 세포 손상을 줄여 노화 예방에 도움을 줄 수 있다.
식이섬유 함량도 높다. 식이섬유는 장 운동을 촉진해 변비 예방에 도움을 주고, 장내 유익균 환경을 개선하는 데 기여한다. 또한 칼륨이 풍부해 체내 나트륨 배출을 돕고 혈압 관리에 긍정적인 역할을 할 수 있다.
칼슘과 인 등 뼈 건강에 필요한 무기질도 포함돼 있다. 열량이 낮아 체중 관리 식단에도 부담 없이 활용할 수 있다. 전문가들은 "기름에 볶기보다는 살짝 데치거나 겉절이로 섭취하면 영양소 손실을 줄일 수 있다"고 조언한다.
또한 참기름 등 건강한 지방과 함께 섭취하면 지용성 비타민 흡수율이 증가할 수 있다.
다만 신장 질환 등으로 칼륨 제한이 필요한 경우에는 과도한 섭취는 피해야 한다.
한편 봄동은 3월 초·중순이면 수확이 거의 끝나는 것으로 전해진다.
