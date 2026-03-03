[인사] 연세대학교 의료원

[인사] 연세대학교 의료원

◇의과대학

▲해부학교실 주임교수 현영민 ▲생화학,분자생물학교실 주임교수 김재우 ▲병리학교실 주임교수 심효섭 ▲미생물학교실 주임교수 윤상선 ▲열대의학교실 주임교수 김형표 ▲예방의학교실 주임교수 윤진하 ▲의학교육학교실 주임교수 안신기 ▲신경과학교실 주임교수 주민경 ▲정신과학교실 주임교수 김세주 ▲소아과학교실 주임교수 강훈철 ▲비뇨의학교실 주임교수 한웅규 ▲가정의학교실 주임교수 강희택 ▲마취통증의학교실 주임교수 장철호 ▲의생명과학부장 심태보 ▲유전과학연구소장 김재우 ▲장기이식연구소장 주동진 ▲재활의학연구소장 나동욱 ▲의학행동과학연구소장 이은 ▲비뇨의과학연구소장 한웅규 ▲마취통증의학연구소장 장철호 ▲난치성갑상선암연구소장 장항석 ▲면역질환연구소장 신전수 ▲관절경.관절연구소장 김성환 ▲내분비연구소장 강은석 ▲희귀난치성 신경근육병 재활연구소장 최원아 ▲방사선의과학연구소장 이영한 ▲에이즈연구소장 최준용 ▲혈액암연구소장 장지은

◇치과대학

▲치과의료기기시험평가센터 소장 권재성 ▲구강종양연구소장 김형준 ▲치과생체재료공학연구소장 권재성

◇보건대학원

▲국민건강증진연구소장 김희진

◇세브란스병원


▲혈액내과장 장지은 ▲노년내과장 김창오 ▲신경과장 이필휴 ▲정신건강의학과장 김세주 ▲위장관외과장 김형일 ▲대장항문외과장 허혁 ▲간담췌외과장 최기홍 ▲비뇨의학과장 한웅규 ▲가정의학과장 강희택 ▲마취통증의학과장 장철호 ▲병리과장 심효섭 ▲수술실장 장철호 ▲응급진료센터 차장(내과계) 이한성 ▲직업환경의학과장 윤진하 ▲뇌졸중센터 소장 김용배 ▲의학공학과장 성학준 ▲인체유래물은행장 심효섭 ▲혈액관리의사 김신영

◇강남세브란스병원

▲감염관리실장 김도균 ▲암병원 완화의료센터 소장 심재용 ▲수혈관리실장 권순성 ▲인체유래물은행장 신수진

◇연세암병원

▲유방암센터장 손주혁 ▲영상의학과장 정용은 ▲암예방센터장 박지수 ▲완화의료센터장 정민규 ▲암지식정보센터장 박천일

◇어린이병원

▲소아청소년과장 김경원 ▲신생아과장 은호선 ▲소아정신과장 천근아 ▲임상유전과장 오지영 ▲소아외과장 인경 ▲소아신경외과장 심규원 ▲소아비뇨의학과장 김상운.

