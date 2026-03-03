대한모체태아의학회, 전국 의대생 대상 산과 체험 캠프 운영

[스포츠조선 장종호 기자] 산과 진료의 의미와 보람, 분만 술기를 의대생들이 직접 체험할 수 있는 교육 프로그램이 마련됐다. 대한모체태아의학회(회장 박중신)는 전국 의과대학생을 대상으로 현장 중심 산과 체험 캠프를 운영했다고 3일 밝혔다.
학회는 지난달 21일 전국 의과대학 본과 3·4학년 44명을 대상으로 '제1회 산과 체험 캠프'를 열었다. 학회 차원에서 의대생을 대상으로 체험형 산과 교육을 마련한 것은 이번이 처음이다.
최근 고령 산모 증가와 고위험 임신의 일상화로 산과 진료 환경은 빠르게 변화하고 있다. 분만은 하나의 술기가 아니라 산모와 태아의 상태를 동시에 읽어내는 연속적인 의사결정의 과정이다. 학회는 이러한 판단 구조를 보다 입체적으로 이해하도록 강의와 실습을 결합해 프로그램을 구성했다.
이번 캠프에는 학회 소속 교수 18명이 참여했다. 고위험 임신 관리와 자궁 내 태아 치료(fetal therapy), 산전 정밀 진단 등 현대 산과의 역할을 주제로 한 강연이 이어졌고, 이어 가상현실(VR)을 활용한 분만 술기 실습이 진행됐다. 참가 학생들은 분만 단계별 기전과 처치를 익힌 뒤 조별 실습을 통해 자연분만 과정을 체험했다. 팀 기반 협력과 순간적인 판단이 요구되는 분만 현장의 특성이 그대로 반영됐다.
후반부 세션에서는 교수와 개원의가 수련 과정과 실제 진료 환경을 공유하며 산과 전문의의 역할과 임상 현장의 특성을 설명했다. 이를 통해 참가 학생들은 산과의 전문성과 함께 두 생명을 동시에 고려해야 하는 임상적 판단 과정을 보다 구체적으로 이해하는 시간을 가졌다. 참가 학생들 사이에서는 산과에 대한 인식이 달라졌다는 반응도 나왔다. 한 참가 학생은 "태아 치료 분야를 직접 듣고 나니 산과의 스펙트럼이 생각보다 훨씬 넓다는 것을 느꼈다"고 전했다.
학회는 이번 프로그램을 통해 산과를 단순한 분만 영역이 아닌 고도의 전문성과 협업이 요구되는 분야로 소개하고, 관심 있는 학생들이 보다 구체적인 경험을 바탕으로 산과의 역할과 가치를 이해하고 그 매력을 직접 체감하는 계기를 마련했다. 향후에도 체험 중심 교육을 확대해 산과의 전문성과 사회적 가치를 꾸준히 알릴 계획이다.
박중신 회장(서울대병원 산부인과)은 "산과는 태아가 스스로 표현할 수 없다는 점에서 더욱 세심한 관찰과 빠른 판단이 요구되는 분야"라며 "이번 프로그램을 통해 의대생들이 산과의 의미와 보람을 현장에서 느끼는 계기가 되기를 기대한다"고 말했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com