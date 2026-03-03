'김정화♥' 유은성, 뇌암 투병 중 병원行 "종양이랑 친하게 지내겠다"

기사입력 2026-03-03 17:30


'김정화♥' 유은성, 뇌암 투병 중 병원行 "종양이랑 친하게 지내겠다"

[스포츠조선 이우주 기자] CCM 가수 유은성이 뇌암 정기 검진 결과를 공개했다.

유은성은 3일 "긴장된 마음으로 다시 방문한 삼성 병원…교수님 말씀하시길 '유은성 씨~~그..저..MRI는 변화가 없어서 치료하지 말고 계속 잘 지내시면 될 거 같습니다. 5년 뒤에 뵐게요~~' "라며 정기 검진 결과를 밝혔다. 유은성은 2023년 뇌암 판정을 받고 꾸준히 추적 관찰을 하는 중이다.

다행히 별 이상 없이 검진을 잘 넘긴 유은성은 "저 괜찮대요. 정말 많은 분들의 기도와 응원 덕분에 종양이 잘 있나 봐요. 종양이랑 친하게 잘 지내보겠습니다~기도해주시고 걱정해신 주신 분들께 진심으로 감사 드려요"라고 안도했다.

건강하다는 유은성의 결과에 뮤지컬 배우 홍지민은 "나 눈물난다. 긴장하고 수고했다. 우리 만나자 누나가 맛난 밥 살게"라며 기뻐해 훈훈함을 더했다.

한편, 유은성은 지난 2013년 배우 김정화와 결혼, 슬하 두 아들을 두고 있다.

유은성은 지난 2023년 뇌암 판정을 받았다. 하지만 수술을 하지 않고 추적 관찰만 하면 된다며 "신기하게 암세포들이 자라지 않고 계속 가만히 있어서 수술을 안 해도 된다 하신다. 스트레스 받지 않게 지내며 계속 추적하면 될 거 같다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

태연, "티파니♥변요한 결혼 알고 있었냐" 팬 물음에.."모를 수가 있냐" 유쾌 반응

2.

아나운서 맞아? 손문선, 파격 바디프로필..애플힙+탄탄 기립근 '깜짝'

3.

'충주맨' 김선태, 청와대행 대신 개인 채널 택했다…퇴직 후 첫 행보

4.

'김정화♥' 유은성, 뇌암 투병 중 병원行 "종양이랑 친하게 지내겠다"

5.

임주환, 이천 물류센터 알바 근황 지운 '배우 아우라'…화려한 본업 복귀

연예 많이본뉴스
1.

태연, "티파니♥변요한 결혼 알고 있었냐" 팬 물음에.."모를 수가 있냐" 유쾌 반응

2.

아나운서 맞아? 손문선, 파격 바디프로필..애플힙+탄탄 기립근 '깜짝'

3.

'충주맨' 김선태, 청와대행 대신 개인 채널 택했다…퇴직 후 첫 행보

4.

'김정화♥' 유은성, 뇌암 투병 중 병원行 "종양이랑 친하게 지내겠다"

5.

임주환, 이천 물류센터 알바 근황 지운 '배우 아우라'…화려한 본업 복귀

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 타선 미쳤다' 日 대표팀 제압한 NPB팀 폭격하다니…적장 "굉장히 파워풀한 타자들 많아 인상적"

2.

'김도영·위트컴·안현민 홈런쇼+더닝 쾌투' 韓 좋았는데, LG 듀오 5실점 아쉽네…'1승1무' WBC 점검 완료, 도쿄 간다[오사카 리뷰]

3.

'볼넷-홈런-사구-홈런' 박세웅, 2이닝 7실점 걱정 커진다 → 롯데 마지막 연습경기, SSG에 5-10 패배 [미야자키 현장]

4.

초등학교 입학식에 '단디'가 떴다→축하 선물까지…"도전과 열정 가득찬 학교 생활 되길"

5.

"7332억 벌어야 하잖아, 이해해", '약체' 영국전 던지고 튀는 스쿠벌 논란...美 '캡틴'이 종식

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.