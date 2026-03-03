'2026 삼성금융 C-Lab Outside' 4월 5일까지 참여 스타트업 모집

기사입력 2026-03-03 18:42


'2026 삼성금융 C-Lab Outside' 4월 5일까지 참여 스타트…

삼성금융네트웍스(삼성생명, 삼성화재, 삼성카드, 삼성증권, 이하 '삼성금융')가 삼성벤처투자와 공동으로 '2026 삼성금융 C-Lab Outside'를 개최한다.

공식 홈페이지를 통해 오는 4월 5일까지 참여 스타트업을 모집하며, 심사를 거쳐 5월 중순 본선 진출 스타트업을 선정한다. 이후 5개월간 삼성금융 임직원과 솔루션 공동 개발 및 사업모델 검증에 돌입해 각 금융사별 최우수 스타트업을 가려 10월 최종 발표회를 진행할 예정이다. 모집 분야는 ▲'모니모'에 구현 가능한 서비스 및 기술을 제안하는 공통과제 ▲각 금융사에서 제시하는 개별과제(AI, 핀테크, 로보틱스, 모빌리티, 헬스케어) ▲새로운 사업 아이디어 등을 제안하는 자유주제로 구분된다.

본선 진출 스타트업에게는 3000만원의 사업화 지원금이 기본 제공되며 각 금융사별 최우수 스타트업에게는 1000만원의 추가 시상금과 세계 최대 IT 전시회 CES 출품을 지원한다. 특히 올해는 서울시 및 서울경제진흥원(SBA)과 협력, 서울시 소재 기업에게는 각 1천만원의 특별지원금과 더불어 9월 열리는 글로벌 스타트업 축제 'Try Everything' 부스 운영 기회가 주어진다.

본선 진출 스타트업에 대한 특전은 그뿐만이 아니다. 단순 협업을 넘어 스타트업의 실질적 성장을 위해 삼성벤처투자가 후속 투자를 검토할 예정이며, 별도 심사를 거쳐 중소벤처기업부의 민·관협력 오픈이노베이션 지원사업에 출품할 스타트업도 선정한다.

지난 2019년 시작된 삼성금융 C-Lab Outside는 6년간 누적 2000여개 스타트업이 참여하며 금융권 최대 규모의 오픈 이노베이션 프로그램으로 자리 잡았다.

삼성금융 관계자는 "급변하는 금융 환경 속에서 스타트업이 가진 유연함과 혁신 DNA는 삼성금융의 미래를 여는 핵심 동력"이라며, "여러 특전이 더 많아진 올해, 미래 금융으로 함께 나아갈 혁신 스타트업들의 적극적인 참여를 기다린다"고 전했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

태연, "티파니♥변요한 결혼 알고 있었냐" 팬 물음에.."모를 수가 있냐" 유쾌 반응

2.

아나운서 맞아? 손문선, 파격 바디프로필..애플힙+탄탄 기립근 '깜짝'

3.

'충주맨' 김선태, 청와대행 대신 개인 채널 택했다…퇴직 후 첫 행보

4.

'김정화♥' 유은성, 뇌암 투병 중 병원行 "종양이랑 친하게 지내겠다"

5.

임주환, 이천 물류센터 알바 근황 지운 '배우 아우라'…화려한 본업 복귀

연예 많이본뉴스
1.

태연, "티파니♥변요한 결혼 알고 있었냐" 팬 물음에.."모를 수가 있냐" 유쾌 반응

2.

아나운서 맞아? 손문선, 파격 바디프로필..애플힙+탄탄 기립근 '깜짝'

3.

'충주맨' 김선태, 청와대행 대신 개인 채널 택했다…퇴직 후 첫 행보

4.

'김정화♥' 유은성, 뇌암 투병 중 병원行 "종양이랑 친하게 지내겠다"

5.

임주환, 이천 물류센터 알바 근황 지운 '배우 아우라'…화려한 본업 복귀

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 타선 미쳤다' 日 대표팀 제압한 NPB팀 폭격하다니…적장 "굉장히 파워풀한 타자들 많아 인상적"

2.

'김도영·위트컴·안현민 홈런쇼+더닝 쾌투' 韓 좋았는데, LG 듀오 5실점 아쉽네…'1승1무' WBC 점검 완료, 도쿄 간다[오사카 리뷰]

3.

'볼넷-홈런-사구-홈런' 박세웅, 2이닝 7실점 걱정 커진다 → 롯데 마지막 연습경기, SSG에 5-10 패배 [미야자키 현장]

4.

초등학교 입학식에 '단디'가 떴다→축하 선물까지…"도전과 열정 가득찬 학교 생활 되길"

5.

"7332억 벌어야 하잖아, 이해해", '약체' 영국전 던지고 튀는 스쿠벌 논란...美 '캡틴'이 종식

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.