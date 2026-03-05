개원 37주년 인천나은병원 "지역 건강 책임지는 핵심 의료기관 역할"

[스포츠조선 장종호 기자] 인천나은병원이 4일 국제의학연구소에서 개원 37주년 기념식을 개최했다고 밝혔다.
이날 기념식에는 지희숙 이사장과 하헌영 병원장을 비롯한 병원 임직원들이 참석해 지난 37년의 발자취를 돌아보고 병원의 발전을 축하하며 앞으로의 비전을 공유하는 뜻깊은 시간을 가졌다.
하헌영 병원장은 기념사에서 "인천나은병원이 걸어온 37년은 지역사회와 함께하며 환자 한 분 한 분을 가족처럼 여기겠다는 초심을 지켜온 시간이었다"며 "빠르게 변화하는 의료 환경 속에서도 '환자 중심'이라는 가치를 바탕으로 언제나 생명과 안전을 최우선에 두고 따뜻한 의료를 실천해 왔다"고 말했다. 이어 "오늘의 성장은 밤낮없이 헌신해 온 의료진과 임직원, 그리고 병원을 믿고 찾아준 지역주민들의 신뢰와 성원이 있었기에 가능했다"며 감사의 뜻을 전했다.
또한 "그동안 우수한 의료진 확보와 최신 의료장비 도입, 진료 시스템 개선, 환자 안전 관리 강화 등을 통해 의료의 전문성과 신뢰를 높이기 위한 질적 성장을 이어왔다"며 "앞으로도 인구 구조 변화와 감염병, 디지털 의료 확산 등 급변하는 의료 환경에 대응해 더욱 전문적이고 체계적인 의료체계를 구축하고, 응급·중증 진료 역량 강화와 예방 중심 건강관리 확대를 통해 지역사회 건강을 책임지는 핵심 의료기관으로서 역할을 다하겠다"고 밝혔다.
지희숙 이사장도 병원 발전을 위해 헌신해 온 직원들의 노력에 깊은 감사의 뜻을 전하며 승진자 임명과 20년, 10년 장기근속자에 대한 시상을 진행했다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com