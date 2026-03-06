63세 여성, 제왕절개로 딸 출산…"하늘로 간 아들 돌아온 듯"

기사입력 2026-03-06 07:56


63세 여성, 제왕절개로 딸 출산…"하늘로 간 아들 돌아온 듯"
사진출처=바이두

[스포츠조선 장종호 기자] 63세 중국 여성이 제왕절개를 통해 2.8㎏의 딸을 출산해 화제다. 산모와 아기는 모두 건강한 상태로 알려졌다.

광밍일보 등 중국 매체들에 따르면 지린성 송원시에 사는 A씨(63)는 예정일보다 2주일 앞당겨 4일 오전 10시쯤 제왕절개를 통해 딸을 낳았다.

그녀는 지난해 초 35세 아들을 뇌종양으로 잃은 뒤 시험관 아기 시술을 통해 임신을 결정했다.

당시 그녀는 "하늘나라로 간 아들이 다시 돌아왔다"며 임신을 반겼고, 이를 SNS에 알려 화제가 됐다.

출산 전 고령 임신에 대한 걱정과 양육에 대한 우려가 제기되자 그녀는 산전 검사 때 문제가 없다는 말을 들었다고 했다.

그녀는 "의료진이 '젊은 사람들보다 건강하다'고 했고, 각종 유전자 검사 결과도 양호했다"고 밝혔다.

또한 "남편이 매달 1만 위안(약 210만원)의 퇴직 연금을 받고 있고 다른 수입도 있어 아이 양육 비용은 문제가 없다"며 "우리 부부가 세상을 떠나면 조카가 키워주기로 약속을 했다"고 말했다.

그러면서 "외아들이 세상을 떠난 후 크게 상심한 우리에게 이 아이는 축복이자 우리가 삶을 살게 된 원동력"이라고 덧붙였다.

네티즌들은 "아이와 엄마 모두 건강하길 바란다", "임신도 기적, 출산도 기적", "장수해서 아이의 크는 모습을 꼭 보길 바란다" 등의 반응을 보이고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 전남편 가정폭력 고백 "아들이 '주먹 배신자'로 저장..맞을까 봐 두려워해"

2.

김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 싫어"

3.

박수홍, 55세 아빠의 재력...17개월 딸 위해 5성급 호텔 디저트 '싹쓸이'

4.

김주하, 전 남편 폭력에 子 트라우마 고백 "장롱에 숨어 안 나와..아빠라고 안 불러"

5.

'롤러코스터' 배우, 충격 근황..활동 중단 이유 "거만한 행동 소문나 일 끊겨"

연예 많이본뉴스
1.

김주하, 전남편 가정폭력 고백 "아들이 '주먹 배신자'로 저장..맞을까 봐 두려워해"

2.

김지민, 2세 준비 중인데 울컥..."♥김준호, 냄새나 근처 오는 것도 싫어"

3.

박수홍, 55세 아빠의 재력...17개월 딸 위해 5성급 호텔 디저트 '싹쓸이'

4.

김주하, 전 남편 폭력에 子 트라우마 고백 "장롱에 숨어 안 나와..아빠라고 안 불러"

5.

'롤러코스터' 배우, 충격 근황..활동 중단 이유 "거만한 행동 소문나 일 끊겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

'17년 걸렸다!' 한국 첫 경기 승, 체코 11대4 완파…문보경 그랜드슬램+위트컴·존스 대폭발[도쿄 리뷰]

2.

미쳤다! 단 3타석 만에 '백투백 멀티홈런', 마이너 홈런왕의 괴력...일본, 대만, 호주 방패도 뚫는다

3.

'몰래 온 손님'의 극찬, "숨 막히는 타선 업그레이드, LG와 함께 2강 출발"

4.

'잠실 빅보이' 2G만에 터졌다. 배찬승 149km를 밀어서. 김현수 공백 메울자 인정. "1군 시합만으로도 감사"

5.

'한국 좀 치네' 외신도 감탄! '4홈런 폭발' 17년만 대기록…'좋은 출발' 기세 몰아 일본까지 잡는다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.