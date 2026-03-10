카카오-행정안전부, 카카오톡 활용 AI 국민비서 시범서비스 선보여

기사입력 2026-03-10 21:36


카카오-행정안전부, 카카오톡 활용 AI 국민비서 시범서비스 선보여

카카오가 행정안전부와 함께 'AI 국민비서 시범서비스'를 출시한다. 별도의 앱 ?B치 없이 카카오톡 기반으로 서비스 되는 만큼 이용 편의성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. AI 국민비서 시범서비스는 지난해 10월 행정안전부와 체결한 'AI 에이전트 기반 공공서비스 혁신을 위한 업무 협약'의 일환으로 추진됐다.

10일 카카오에 따르면 AI 국민비서는 카카오 자체 개발 AI 모델인 '카나나(Kanana)'를 기반으로 구현했다. 유해 콘텐츠의 필터링을 위한 AI 가드레일 모델 '카나나 세이프가드(Kanana Safeguard)'도 함께 적용, 안전성과 신뢰성을 확보했다. 자체 구축한 'AI 에이전트 빌더(AI Agent Builder)'를 활용해 AI 에이전트를 구성하고, 별도 앱 설치 없이 카카오톡 대화창 내에서 공공 서비스도 편리하게 이용 가능하다.

시범서비스는 공식 카카오톡 채널 '국민비서 구삐'를 통해 이용할 수 있고, 전자증명서 발급과 공공시설 예약 기능을 제공한다.

카카오는 향후 서비스 범위를 확대해 나갈 방침이다. KTX, SRT 승차권 등 생활 밀착형 공공서비스 등이다.

정선아 카카오 대표는 "공공 정보의 안내를 넘어 행정 처리 경험을 AI 기술로 전환하는 시도를 통해 국민 생활에 실질적인 도움이 될 수 있는 서비스로 자리잡을 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

'김정태子' 야꿍이, 발달장애 오해 해명했는데.."아스퍼거 증후군 의심" ('아빠하고')

3.

'68kg→49kg' 소유, '뼈말라' 됐는데도 독하게 관리 “팟타이 한 가닥씩 먹어"

4.

안재현 "근육 없는데 86kg까지 쪄".. 마라탕 때문에 체중 관리 실패

5.

이경실, 주식 투자 실패 고백 "3억 깡통 됐다...쳐다보기도 싫어"

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

'김정태子' 야꿍이, 발달장애 오해 해명했는데.."아스퍼거 증후군 의심" ('아빠하고')

3.

'68kg→49kg' 소유, '뼈말라' 됐는데도 독하게 관리 “팟타이 한 가닥씩 먹어"

4.

안재현 "근육 없는데 86kg까지 쪄".. 마라탕 때문에 체중 관리 실패

5.

이경실, 주식 투자 실패 고백 "3억 깡통 됐다...쳐다보기도 싫어"

스포츠 많이본뉴스
1.

시범경기 앞두고 155㎞ 쾅! 문동주, 자신도 놀랐던 페이스…"계획보다 잘 올라오고 있습니다"

2.

'WBC 탈락' 대만도 전세기 탄다…그러나 행선지는 마이애미 아닌 타이베이

3.

'철우매직' 원정 무패 비결은? 현대캐피탈 상대로도 이어질까…"점점 완벽에 가까워진다" [천안현장]

4.

남은 3경기 모두 천안 홈, 선두경쟁의 '키' 될까? "시즌 내내 롤러코스터, 마무리는 우리 손에 달렸다" [천안포커스]

5.

2연속 4전전패? 망신도, 굴욕도 아닌 이유…'ML 2183승' 77세 노장의 진심 "고개 들어! 너흰 국가대표다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.