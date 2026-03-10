카카오-행정안전부, 카카오톡 활용 AI 국민비서 시범서비스 선보여

카카오가 행정안전부와 함께 'AI 국민비서 시범서비스'를 출시한다. 별도의 앱 ?B치 없이 카카오톡 기반으로 서비스 되는 만큼 이용 편의성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. AI 국민비서 시범서비스는 지난해 10월 행정안전부와 체결한 'AI 에이전트 기반 공공서비스 혁신을 위한 업무 협약'의 일환으로 추진됐다.
10일 카카오에 따르면 AI 국민비서는 카카오 자체 개발 AI 모델인 '카나나(Kanana)'를 기반으로 구현했다. 유해 콘텐츠의 필터링을 위한 AI 가드레일 모델 '카나나 세이프가드(Kanana Safeguard)'도 함께 적용, 안전성과 신뢰성을 확보했다. 자체 구축한 'AI 에이전트 빌더(AI Agent Builder)'를 활용해 AI 에이전트를 구성하고, 별도 앱 설치 없이 카카오톡 대화창 내에서 공공 서비스도 편리하게 이용 가능하다.
시범서비스는 공식 카카오톡 채널 '국민비서 구삐'를 통해 이용할 수 있고, 전자증명서 발급과 공공시설 예약 기능을 제공한다.
카카오는 향후 서비스 범위를 확대해 나갈 방침이다. KTX, SRT 승차권 등 생활 밀착형 공공서비스 등이다.
정선아 카카오 대표는 "공공 정보의 안내를 넘어 행정 처리 경험을 AI 기술로 전환하는 시도를 통해 국민 생활에 실질적인 도움이 될 수 있는 서비스로 자리잡을 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.