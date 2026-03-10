SK하이닉스, 10나노급 6세대1D램 LPDDR6 개발 성공

기사입력 2026-03-10 21:47


SK하이닉스, 10나노급 6세대1D램 LPDDR6 개발 성공

SK하이닉스가 온디바이스 메모리 시장 주도권 확보에 나선다. SK하이닉스는 10일 10나노급 6세대(1c) 공정을 적용한 16Gb(기가비트) LPDDR6 D램(1c LPDDR6)을 개발하는 데 성공했다고 10일 밝혔다. LPDDR(Low Power Double Data Rate)은 스마트폰과 태블릿 등 모바일용 제품에 들어가는 D램 규격으로, 전력 소모량을 최소화하기 위해 저전압 동작 특성을 갖고 있다. SK하이닉스는 1c LPDDR6 D램을 상반기내 양산 준비를 마치고, 하반기부터 제품을 공급한다는 방침이다.

1c LPDDR6는 온디바이스 AI가 탑재된 스마트폰이나 태블릿 같은 모바일 제품에 주로 활용된다. 온디바이스는 서버의 연산을 거치지 않고 기기 자체에서 AI기능을 구현하다. SK하이닉스는 온디바이스 AI 구현에 최적화하기 위해 기존 제품인 LPDDR5X 대비 1c LPDDR6의 데이터 처리 속도와 전력 효율을 개선했다.

SK하이닉스는 "고객과 함께 AI 메모리 솔루션을 시장에 적시 공급해 온디바이스 AI 사용자들에게 차별화된 가치를 제공할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

'김정태子' 야꿍이, 발달장애 오해 해명했는데.."아스퍼거 증후군 의심" ('아빠하고')

3.

'68kg→49kg' 소유, '뼈말라' 됐는데도 독하게 관리 “팟타이 한 가닥씩 먹어"

4.

안재현 "근육 없는데 86kg까지 쪄".. 마라탕 때문에 체중 관리 실패

5.

이경실, 주식 투자 실패 고백 "3억 깡통 됐다...쳐다보기도 싫어"

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

'김정태子' 야꿍이, 발달장애 오해 해명했는데.."아스퍼거 증후군 의심" ('아빠하고')

3.

'68kg→49kg' 소유, '뼈말라' 됐는데도 독하게 관리 “팟타이 한 가닥씩 먹어"

4.

안재현 "근육 없는데 86kg까지 쪄".. 마라탕 때문에 체중 관리 실패

5.

이경실, 주식 투자 실패 고백 "3억 깡통 됐다...쳐다보기도 싫어"

스포츠 많이본뉴스
1.

시범경기 앞두고 155㎞ 쾅! 문동주, 자신도 놀랐던 페이스…"계획보다 잘 올라오고 있습니다"

2.

'WBC 탈락' 대만도 전세기 탄다…그러나 행선지는 마이애미 아닌 타이베이

3.

'철우매직' 원정 무패 비결은? 현대캐피탈 상대로도 이어질까…"점점 완벽에 가까워진다" [천안현장]

4.

남은 3경기 모두 천안 홈, 선두경쟁의 '키' 될까? "시즌 내내 롤러코스터, 마무리는 우리 손에 달렸다" [천안포커스]

5.

2연속 4전전패? 망신도, 굴욕도 아닌 이유…'ML 2183승' 77세 노장의 진심 "고개 들어! 너흰 국가대표다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.