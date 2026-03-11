[SC헬스칼럼] 눈동자 떨리는 '안구진탕', 스마일프로 시력교정 성공적

기사입력 2026-03-11 08:43


'안구진탕'은 본인의 의지와 관계없이 눈동자가 반복적으로 흔들리는 질환이다. 수술 중 안구가 지속적으로 움직이면 레이저가 정확한 위치에 조사되기 어렵기 때문에, 그동안 레이저 시력교정술에서는 사실상 금기 영역으로 여겨져 왔다. 저교정이나 합병증 위험이 상대적으로 높았기 때문이다.

안구진탕은 주로 선천적으로 발생하며, 좌우·상하 또는 회전성 운동 형태로 나타난다. 유병률은 약 1000명 중 1명 정도로 알려져 있다. 근시를 동반한 환자의 경우 콘택트렌즈 착용이 어렵고, 기존 라식·라섹 수술에서는 자동 안구추적 장치가 빠른 움직임을 충분히 보정하지 못해 수술이 제한되는 경우가 많았다.

기존 스마일라식 역시 레이저 조사 시간이 약 30초에 달해, 수술 중 안구 고정을 안정적으로 유지하는 것이 중요한 과제였다. 이 과정에서 중심이 미세하게 어긋날 가능성도 배제하기 어려웠다.

최근에는 최신 펨토초 레이저 장비인 비쥬맥스 800을 활용한 스마일프로(SMILE-Pro) 수술이 적용되면서 상황이 달라지고 있다. 기존 비쥬맥스 500 대비 레이저 조사 시간이 약 10초 내외로 단축돼 안구 움직임의 영향을 크게 줄였다. 또한 중심을 정밀하게 맞추는 센트레이션 기법과 안구의 미세 회전을 실시간으로 보정하는 기술이 더해져, 흔들림이 있는 눈에서도 보다 안정적인 수술이 가능해졌다.

필자가 대한안과학회를 통해 발표한 실제 수술 결과를 소개한다. 안구진탕을 동반한 근시 환자 8명(16안)을 대상으로 3개월간 추적 관찰한 결과, 87%가 수술 전 최대교정시력과 같거나 더 나은 시력을 얻었다. 목표 시력과 실제 결과의 일치도를 의미하는 예측도는 0.98에 달했으며, 수술 중 안구 고정이 풀리거나 합병증이 발생한 사례는 없었다. 중심 이탈 오차 또한 평균 0.25㎜로 안정적인 범위였다.

이는 안구진탕 환자라 하더라도 눈 떨림이 상대적으로 줄어드는 지점을 정밀하게 파악하고, 숙련된 술기와 첨단 장비의 보정 기능을 결합하면 안전하고 정밀한 시력교정이 가능하다는 점을 보여준다.

시력교정술의 발전은 단순히 시력을 개선하는 차원을 넘어, 그동안 수술 대상에서 제외됐던 환자들에게 새로운 선택지를 제공한다는 데 의미가 있다. 안구진탕으로 시력교정을 포기했던 환자라면, 충분한 상담과 정밀 검사를 통해 자신의 상태에 맞는 치료 가능성을 다시 한번 점검해 볼 필요가 있다. 도움말=온누리스마일안과 김부기 원장


[SC헬스칼럼] 눈동자 떨리는 '안구진탕', 스마일프로 시력교정 성공적
　◇온누리스마일안과 김부기 원장

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

3.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

4.

"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

5.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

3.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

4.

"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

5.

이지현, 안타까운 고백…ADHD 아들에 가족력 걱정 "오늘이 올까 봐 늘 두려웠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

2.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

3.

이강인 이적료 폭등! 'AT마드리드 오피셜' 임박했었는데→PSG 작정하고 안 놔준다…500억에서 770억으로 급상승 '이적설 달갑지 않아'

4.

대만야구 더 무서워질 것, 그 중심의 '오클랜드 미래' "김도영 이정후 김혜성과의 맞대결, 잊지 못할 것"

5.

호날두 초대박! '마지막 월드컵' 위해 치료법 찾았다…부상 회복 초집중→목표는 멕시코전 출전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.