기부함에 '마약 가방' 둔 10대들, 되찾으러 왔다가 '덜미'

기사입력 2026-03-11 07:44


기부함에 '마약 가방' 둔 10대들, 되찾으러 왔다가 '덜미'
사진출처=CNN

[스포츠조선 장종호 기자] 뉴질랜드에서 10대 청소년들이 대마초와 현금이 들어 있는 가방을 실수로 자선가게 기부 장소에 두고 떠났다 뒤늦게 이를 찾는 과정에서 경찰에 적발되는 일이 발생했다.

CNN 등 외신들에 따르면 뉴질랜드 경찰은 사우스랜드 지역의 한 자선 상점에서 이 같은 일이 벌어졌다고 밝혔다.

당시 상점 자원봉사자는 기부 물품을 확인하던 중 가방에서 냄새가 나는 것을 이상하게 여겨 내부를 확인했다. 안에는 비닐봉지에 담긴 대마초 43.2g과 약 3700뉴질랜드달러(약 323만원)의 현금이 있었다.

뉴질랜드에서는 대마초 사용과 판매가 불법이다. 다만 의사의 처방이 있는 경우에만 제한적인 의료용 사용이 허용된다.

경찰에 따르면 문제의 가방은 인근 차량 정비소에서 차량 수리를 기다리던 10대 남녀가 상점 밖 기부 구역에 두고 간 것으로 파악됐다. 이후 가방을 두고 온 사실을 알아챈 두 사람은 당황한 상태로 다시 가게를 찾아왔다.

자원봉사자 신고로 출동한 경찰은 두 사람을 체포했다.

경찰은 이어 이들의 차량을 수색하는 과정에서 공기권총과 경찰 무전기 수신기, 추가 현금도 발견했다. 뉴질랜드에서는 18세 미만이 면허 없이 공기권총을 소지하거나 성인의 감독 없이 사용하는 것이 금지돼 있다.

또한 경찰 무전기를 소지하는 것 자체는 불법이 아니지만, 이를 통해 들은 정보를 유포하거나 범죄 행위에 활용할 경우 법적 처벌을 받을 수 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

3.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

4.

"방송국 화장실서 싸움..무대 올라가면 친한 척" 박진영, 갓세븐 시절 회상

5.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

연예 많이본뉴스
1.

'강재준♥' 이은형, 아들 첫 등원에 오열 "놀아주는 데 한계..엄마만 울어"

2.

"갤럭시 쓰는 男 싫다" 프리지아 발언 일파만파.."갤럭시 만져본 적도 없어"

3.

지창욱, 또다시 불거진 인성 논란...해외서도 노트 강탈 "상습범이네"

4.

"방송국 화장실서 싸움..무대 올라가면 친한 척" 박진영, 갓세븐 시절 회상

5.

'박나래 탓 실직' 허안나, 심경 밝혔다 "재수 옴 붙어, 교통사고도 당해" ('동상이몽2')

스포츠 많이본뉴스
1.

'후라도+새 외인' 와도 모자란 선발진, 그래도 "이 선수는 절대 안돼"

2.

시범경기 앞두고 155㎞ 쾅! 문동주, 자신도 놀랐던 페이스…"계획보다 잘 올라오고 있습니다"

3.

日 비상! "죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과 위기 찾아오나...일본 국대 '휘청' "대표팀 선수, 소속팀 부진 지속"

4.

'WBC 탈락' 대만도 전세기 탄다…그러나 행선지는 마이애미 아닌 타이베이

5.

호날두 초대박! '마지막 월드컵' 위해 치료법 찾았다…부상 회복 초집중→목표는 멕시코전 출전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.