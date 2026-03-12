산후조리했어도 회복 못 했다?…'산후재활' 필요한 8가지 증상

|
[스포츠조선 장종호 기자] 국내 산후조리 문화는 이미 일상처럼 자리 잡았지만, 출산 후 여성의 몸을 기능적으로 회복시키는 산후재활(골반저·복부·허리/골반 회복)은 상대적으로 관심이 낮은 편이다. 겉으로는 회복된 것 같아도 요실금, 골반 불편감, 허리·골반 통증, 복부 코어 약화 같은 문제는 오래 남아 육아와 일상 복귀를 더 어렵게 만들 수 있다. 이는 개인의 의지 문제가 아니라 출산 후 흔히 나타날 수 있는 신체 변화이기에, 이를 관리할 명확한 의학적 기준이 필요하다.
특히 호주는 고강도 운동 복귀 전 반드시 전문가의 신체 평가를 거치도록 하여, 산후 회복을 국가가 책임지는 구조를 갖추고 있다. 이제 산후조리는 '쉬는 회복'에 머무르지 않고, 통증과 기능저하를 줄이며 안전한 일상 복귀를 돕기 위해 산후재활에 더 큰 관심을 두고 체계적으로 접근해야 할 때다. 고대구로병원 재활의학과 강석 교수가 말하는 산후재활에 대해 알아보도록 하자
◇산후재활이란? 산후조리와 달리 '기능 회복'에 초점
산후조리가 전반적인 컨디션을 지지하는 역할이라면, 산후재활은 출산 후 남기 쉬운 기능 문제를 직접 다루는 핵심 과정이다.
두 과정은 순차가 아니라 산후 초기부터 무리하지 않는 범위에서 병행될 수 있으며(걷기, 호흡·자세 교정, 가벼운 골반저 활성화 등), 상태에 따라 강도를 단계적으로 높여야 한다. 특히 골반저·코어 기능 저하나 통증은 방치할수록 불편이 지속될 수 있어, 산후재활은 산모의 일상 복귀 속도와 장기 건강을 좌우하는 '결정적 관리' 과정이라고 할 수 있다.
◇육아·수유로 인한 근골격계 통증, 산후재활 핵심
출산 직후의 회복 못지않게 출산 후 이어지는 육아, 수유 등으로 인한 근골격계 통증 관리 역시 산후재활의 핵심 영역 중 하나다. 아기를 안고, 달래고, 젖을 먹이는 반복적인 동작은 목, 어깨, 등, 손목 관절에 엄청난 과부하를 일으킨다.
이로 인해 수유 자세 불균형, 손목 건초염, 거북목 및 근막통증증후군 등이 아주 흔하게 발생한다. 이를 단순히 '엄마니까 감수해야 할 통증'으로 여기고 파스나 찜질에만 의존하면 만성 통증으로 굳어질 수 있다. 손상된 관절과 근육을 치료하고 일상 동작(안기·수유·들기)에서의 올바른 자세를 교육받는 것 역시 산후재활의 중요한 목표다.
◇산후재활 '골든타임'…산후 6주~6개월 이내 체계적 관리 필요
출산 후에는 호르몬(릴렉신)의 영향으로 관절과 인대가 느슨해진 상태가 수개월에서 최대 12개월까지 지속된다. 이 시기는 임신으로 틀어진 골반과 척추 정렬을 올바르게 되돌리기 좋은 '골든타임'이지만, 반대로 무리하거나 잘못된 자세로 육아를 지속하면 신체 불균형이 평생의 질환으로 굳어질 위험도 크다. 따라서 산욕기가 정리되는 산후 6주 전후부터 6개월 이내에는 체계적인 재활 계획을 세워 집중적으로 관리해야 한다.
강석 교수는 "출산 직후의 몸은 일반적인 환자보다 훨씬 민감하고 손상에 취약하기 때문에, 자의적인 판단이나 산모의 상태를 고려하지 않은 운동은 오히려 독이 될 수 있다. 재활의학과 전문의 상담을 통해 체계적인 의학적 접근을 바탕으로 산모 맞춤형 재활을 하는 것이 바람직하다"고 말했다.
효과적인 산후재활을 위해서는 정확한 의학적 평가가 기초가 되어야 한다.
이를 위해 초음파 장비 등을 활용해 복직근 이개(DRA)의 벌어짐 정도를 눈으로 직접 확인하고 객관적으로 진단한다. 출산 및 육아로 인해 발생한 손목, 어깨, 척추의 근골격계 염증과 통증을 진단하고 물리요법, 도수치료, 체외충격파치료, 주사치료 등 필요한 의학적 처치와 자세 교정을 병행해 치료한다.
또한 3차원 보행 분석이나 근전도(EMG) 기반 바이오피드백 등 전문 장비를 활용해 전신 정렬을 분석하고, 안전하고 효과적인 단계별 재활 치료를 설계해 맞춤형 처방과 지속적인 모니터링을 통해 회복 과정을 체계적으로 관리하는 것이 필요하다.
◇아프기 전 시작하는 산후재활…예방적 접근 중요
강석 교수는 "산후재활은 증상이 악화된 뒤에야 마지못해 찾는 것이 아니라, 출산과 육아 과정에서 발생할 수 있는 만성 통증과 체형 붕괴를 병원에서 미리 '예방'하는 가장 확실한 투자"라며 "스스로 해결하려 하거나 검증되지 않은 운동에 기대기보다, 산후 초기부터 재활의학과 전문의를 찾아 내 몸의 정확한 상태부터 평가받는 것이 건강한 엄마로서 사랑하는 아이와 함께 일상에 복귀하기 위한 첫걸음이 되어야 한다"고 조언했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
※산후재활 필요한 증상 체크포인트
산후재활이 필요한 신호는 '출산 후 흔하니 참고 넘기자'가 아니라, 기능 회복이 지연되고 있다는 경고로 봐야 한다. 나아가 산후 증상은 시간이 해결해주기보다, 잘못된 자세·복압 습관과 결합되면 만성 통증·기능 저하로 고착될 수 있어 조기에 의료적 치료가 필수적이다.
-기침·웃음·계단·가벼운 점프에서 소변이 새는 요실금
-가스·대변 조절이 어렵거나 항문/회음부 불편감이 지속되는 경우
-골반이 무겁게 처지는 느낌, 아래로 당기는 느낌(골반장기탈출 의심 신호)
-허리·골반 통증이 2~3주 이상 지속되거나 아기 안기/수유 자세에서 악화되는 경우
-배가 계속 불룩하고 코어 힘이 안 잡히는 느낌, 복부 벌어짐(복직근 이개 의심)
-허리나 골반 통증이 2~3주 이상 지속되는 경우
-아기 안기 및 수유 자세에서 목, 어깨, 등, 손목 통증이 극심해지는 경우
-걷기·계단·일상 동작에서 불안정감이 커지는 경우
|