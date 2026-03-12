눈물 잦아진 중장년층, 속눈썹 찔림 아니라 '이것' 때문?

|
[스포츠조선 장종호 기자] 눈에 무언가 들어간 것 같고 이물감이 사라지지 않는다면 속눈썹이 각막을 자극하고 있을 가능성이 있다. 특히 눈을 찌르는 듯한 불편함, 눈물, 충혈 같은 증상이 반복될 경우 단순한 속눈썹 찔림이 아니라 눈꺼풀 구조에 문제가 생긴 안검내반을 의심해볼 필요가 있다.
노화로 눈 주변 근육과 피부가 느슨해지면 눈꺼풀이 안쪽으로 뒤집어지기 쉬운 구조가 된다. 이 때문에 50대 이후 중장년층에서는 하안검에서 발생하는 노인성 안검내반이 비교적 흔하게 나타난다. 선천적으로 눈꺼풀 구조가 안쪽으로 향한 경우나 과거 눈 수술, 염증, 외상에 따른 흉터로 인해 발생하는 경우도 있다.
안검내반을 근본적으로 해결하기 위해서는 수술적 교정이 필요한 경우가 많다. 노인성 안검내반은 느슨해진 눈꺼풀을 바깥쪽으로 당겨 고정한다. 늘어진 근육과 인대를 짧게 줄여 눈꺼풀이 정상적인 위치를 유지하도록 만들며, 피부가 많이 늘어진 경우 일부를 절제해 팽팽하게 만들기도 한다.
이어 "반대로 눈꺼풀을 들어 올리는 근육의 힘이 약하거나 처짐이 동반된 경우에는 눈매교정과 같은 근육 교정이 필요할 수 있다"며 "특히 노화로 발생하는 하안검 안검내반은 쌍꺼풀 수술로 교정되는 질환이 아니라 눈꺼풀을 바깥쪽으로 당겨 고정하는 전용 안검내반 교정술이 필요한 경우가 많다"고 말했다.
고효선 과장은 "안검내반 치료의 핵심은 속눈썹이 각막을 지속적으로 자극하지 않도록 눈꺼풀의 위치와 방향을 바로잡는 것"이라며 "눈 통증이나 눈물, 이물감이 반복된다면 단순한 눈 피로로 넘기지 말고 적절한 치료 방법을 선택하는 것이 중요하다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|