LG유플러스, 봄 맞이 멤버십 특별혜택 강화

LG유플러스가 봄을 맞아 신규·장기 고객을 위한 멤버십 특별 혜택을 제공한다.
12일 LG유플러스에 따르면 멤버십 신규고객에게는 스타벅스의 별 리워드를, 장기고객에게는 화담숲 초대권을 제공한다. 스타벅스 별 리워드는 기존 고객에게도 제공된다. 3월 16일부터 5일간 매일 별을 최대 3개 받을 수 있다. 기존 고객에게는 3월 유플투쁠 기간동안 LG유플러스 통합 앱 U+one에서 오전 11시에 선착순으로 지급된다.
장기고객에게 제공되는 화담숲 초대권은 4월 13일 '화담숲 고객 초청데이'에 맞춰 기획됐다. 화담숲 고객 초청 데이에는 오직 LG유플러스 고객을 위해 대관해 최고의 혜택을 선사한다. 화담숲은 경기도 광주에 위치한 국내 대표 생태 수목원이다. 봄 시진은 입장권 확보가 어려울 정도로 높은 인기가 높다. 화담숲 고객 초청 데이는 LG유플러스를 5년 이상 이용하고 멤버십 등급이 VIP 이상인 경우 누구나 참여 가능하다. 응모는 유플투쁠 메뉴에서 27일까지 할 수 있으며, 당첨자는 다음달 2일에 발표된다.
LG유플러스는 3월 새학기를 맞아 '유플투쁠 혜택 알림장' 프로모션도 진행한다. LG유플러스 고객이라면 누구나 27일까지 통합 앱 U+one에서 받고 싶은 유플투쁠 혜택을 고르면 된다. 참여한 고객 중 추첨을 통해 배달의민족 10만원 상품권(3명), 반올림피자 포테이토피자 세트(50명), 파리바게뜨 널 위한 아침 세트(200명), 공차 미니펄 딸기 밀크티(400명) 등을 지급한다.
장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "새롭게 가입하는 이용자와 오랜 기간 함께한 장기 고객까지 LG유플러스만의 차별적 가치를 누릴 수 있도록 멤버십 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com
