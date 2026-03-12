LG유플러스, 봄 맞이 멤버십 특별혜택 강화

기사입력 2026-03-12 10:33


LG유플러스, 봄 맞이 멤버십 특별혜택 강화

LG유플러스가 봄을 맞아 신규·장기 고객을 위한 멤버십 특별 혜택을 제공한다.

12일 LG유플러스에 따르면 멤버십 신규고객에게는 스타벅스의 별 리워드를, 장기고객에게는 화담숲 초대권을 제공한다. 스타벅스 별 리워드는 기존 고객에게도 제공된다. 3월 16일부터 5일간 매일 별을 최대 3개 받을 수 있다. 기존 고객에게는 3월 유플투쁠 기간동안 LG유플러스 통합 앱 U+one에서 오전 11시에 선착순으로 지급된다.

장기고객에게 제공되는 화담숲 초대권은 4월 13일 '화담숲 고객 초청데이'에 맞춰 기획됐다. 화담숲 고객 초청 데이에는 오직 LG유플러스 고객을 위해 대관해 최고의 혜택을 선사한다. 화담숲은 경기도 광주에 위치한 국내 대표 생태 수목원이다. 봄 시진은 입장권 확보가 어려울 정도로 높은 인기가 높다. 화담숲 고객 초청 데이는 LG유플러스를 5년 이상 이용하고 멤버십 등급이 VIP 이상인 경우 누구나 참여 가능하다. 응모는 유플투쁠 메뉴에서 27일까지 할 수 있으며, 당첨자는 다음달 2일에 발표된다.

LG유플러스는 3월 새학기를 맞아 '유플투쁠 혜택 알림장' 프로모션도 진행한다. LG유플러스 고객이라면 누구나 27일까지 통합 앱 U+one에서 받고 싶은 유플투쁠 혜택을 고르면 된다. 참여한 고객 중 추첨을 통해 배달의민족 10만원 상품권(3명), 반올림피자 포테이토피자 세트(50명), 파리바게뜨 널 위한 아침 세트(200명), 공차 미니펄 딸기 밀크티(400명) 등을 지급한다.

장준영 LG유플러스 마케팅그룹장(상무)은 "새롭게 가입하는 이용자와 오랜 기간 함께한 장기 고객까지 LG유플러스만의 차별적 가치를 누릴 수 있도록 멤버십 경험을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

2.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

3.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

4.

"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지적

5.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

2.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

3.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

4.

"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지적

5.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'트럼프 웃기지마' 이란, 북중미월드컵 불참 선언! "미국은 이란 국민 수천명 죽이고 최고지도자도 암살"

2.

"미국 8강 진출 확정" 실언한 미국 감독 맹비난…'사상 초유' 1라운드 탈락→데로사 평생 '꼬리표'

3.

"꿈만 같았다. 대만 사랑해" 한국은 "돌아가" 했는데… WBC '영웅' 따뜻한 환대 속 미국행

4.

'저런 선수가 동료라니' 파나마 '내분' 충격, 아직 비행기 못 끊은 에이스, 개막 보다 '마상' 이 문제

5.

"웰컴, 팀 코리아!" 마이애미 입성 류지현호, '전용 통로 입국→사이드카 경호' 초특급 대우 받았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.