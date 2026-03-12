투어마케팅코리아, 로얄캐리비안크루즈 '아시아태평양 우수 판매 에이전트' 수상

◇왼쪽 네 번째부터) 로얄캐리비안크루즈 아시아태평양 지사 채드 그로스페(Chad Grospe) 부사장, 투어마케팅코리아 이재명 대표이사, (가장 오른쪽) 로얄캐리비안크루즈 한국 담당 문 김(Moon Kim) 매니저
투어마케팅코리아가 최근 로얄캐리비안그룹 아시아태평양(APAC)지부로부터 '2025년 우수 판매 에이전트'로 선정됐다고 12일 밝혔다. 투어마케팅코리아는 하나투어 자회사로 크루즈 전문성을 바탕으로 크루즈 시장 확대를 이끌고 있다. 투어마케팅코리아는 지난해 상당한 판매 성과를 올리며 한국 시장 내 로얄캐리비안 브랜드 인지도 확대와 시장 성장에 기여한 공로를 인정받았다. 싱가포르항공, 현대카드, 신한카드 등 국내 주요 기업과의 전략적 파트너십을 통해 크루즈 여행 상품의 접근성을 높였고, 이종 산업 간 협업 마케팅 전개 등에서 높은 점수를 받았다.
한편 투어마케팅코리아는 로얄캐리비안크루즈의 우수 판매 에이전트 수상을 기념해 고객 감사 프로모션을 진행한다. 4월 말까지 2026년 출발 로얄캐리비안크루즈 전 세계 일정을 예약하는 고객 중 선착순 100캐빈에 한해 객실당 1대의 무료 와이파이(1박당 미화 약 20달러 상당) 혜택을 제공한다.