투석 환자 해외여행 시 주의점과 챙겨야 할 것들

|
[스포츠조선 장종호 기자] 주 3회 혈액투석을 받는 70세 남성 A씨는 지난달 가족과 함께 일본 여행을 다녀왔다. 여행 전 주치의와 상담을 통해 현지 투석 병원을 미리 예약하고 필요한 의료서류와 약을 준비한 덕분이다.
한림대강남성심병원 신장내과 김도형 교수는 "투석환자 중에는 여행을 포기해야 한다고 생각하는 경우가 많지만, 투석 일정에 맞춰 충분히 준비한다면 여행도 가능하다"며 "여행은 환자의 삶의 질을 높이고 심리적 안정에 도움이 될 수 있다"고 말했다.
◇여행 계획 시 가장 중요한 '투석 일정 조정'
김도형 교수는 "투석환자가 여행을 계획할 때는 반드시 주치의와 상담해 투석 일정과 건강 상태를 고려한 계획을 세우는 것이 중요하다"며 "여행 중에는 식이 조절과 약물 복용, 투석 일정 관리를 철저히 하면 보다 안전하게 여행을 즐길 수 있다"고 말했다.
투석환자 A씨는 "투석을 받고 있어 여행은 불가능하다고 생각했는데, 칠순을 맞아 가족들과 꿈에 그리던 여행을 다녀올 수 있어 정말 뜻깊은 시간이었다"며 "교수님의 도움 덕분에 오랜 소원을 이룰 수 있었다"고 말했다.
국내 여행의 경우 대한신장학회 홈페이지의 '인공신장실 찾기' 서비스를 통해 여행지 인근 투석 병원을 확인할 수 있다. 여행 일정에 맞춰 미리 병원과 연락해 투석 가능 여부를 확인하는 것이 필요하다.
◇투석기록지·검사결과지·진료의뢰서 등 미리 준비
해외여행 역시 현지 의료기관과 사전 협의를 통해 투석 일정을 조율하면 가능하다. 다만 투석환자가 여행을 계획할 때는 몇 가지 준비가 필요하다. 투석기록지와 검사결과지, 진료의뢰서 등을 준비해야 하며 해외여행 시에는 영문 진단서가 필요하다.
투석치료는 환자마다 제거해야 하는 수분량, 혈류량, 투석 중 혈압 변화, 약물 투여량 등이 서로 다르기 때문에 이러한 정보가 기록된 의료 자료가 있어야 현지 의료진이 안전하게 치료를 이어갈 수 있다.
또한 해외여행의 경우 여행 기간 동안 복용해야 할 약을 충분히 준비하고 응급 상황에 대비해 여행지 인근 의료기관 정보를 미리 확인해 두는 것이 중요하다.
복막투석 환자의 경우 여행이 비교적 수월하다. 복막투석은 환자가 스스로 시행할 수 있는 치료로 여행지에서도 투석을 유지할 수 있기 때문이다. 자동복막투석을 사용하는 환자도 여행 중에는 손투석 방식으로 전환해 치료를 이어갈 수 있다. 국내 여행의 경우 복막투석액을 여행지로 배송받아 사용할 수 있으며 해외 일부 국가에서도 투석액 배송 서비스를 이용할 수 있다.
투석환자의 경우, 여행 중에는 식이 조절과 수분 관리가 특히 중요하다. 짠 음식이나 칼륨이 많은 음식 섭취를 줄이고 과도한 수분 섭취를 피하는 것이 필요하다. 또한 투석 일정과 약물 복용 시간을 철저히 지키는 것이 중요하다. 심한 부종이나 호흡곤란, 발열, 어지럼증 등 몸 상태의 변화가 나타날 경우에는 여행을 미루고 의료진의 진료를 받는 것이 필요하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|