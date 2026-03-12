LG전자, CSUN AT 2026 참가…접근성 강화 기술·제품 소개

기사입력 2026-03-12 11:08


LG전자가 미국 애너하임에서 지난 9일(현지시간)부터 사흘간 진행된 접근성 콘퍼런스 'CSUN AT 2026(씨선 에이티 2026)'에 참가, 고객의 접근성 강화 기술과 제품을 공개했다고 12일 밝혔다. 'CSUN AT'은 캘리포니아주립대학(CSUN)이 주최하는 보조공학기술(AT)' 행사다.

LG전자에 따르면 씨선 에이티 2026에서 단독 전시부스를 마련하고 장애인, 시니어 고객의 접근성을 높이는 제품과 서비스를 관람객들이 직접 체험해 볼 수 있도록 했다. 전시에는 점자기기 전문기업 닷(Dot)과 공동 개발한 키오스크 신제품을 처음으로 선보였다. 장애 고객들도 편리하게 사용할 수 있도록 점자패널, 수어안내, 스크린리더 등 다양한 접근성 기술을 통합 적용한 제품이다. 휠체어 사용자나 키가 작은 고객은 버튼을 눌러 키오스크 스탠드의 높낮이를 조절할 수 있는 게 특징이다.


AI홈 허브 씽큐 온(ThinQ ON)은 고객과 대화하며 생활 패턴을 학습·예측하고 집 안 가전이나 IoT 기기를 최적으로 제어한다. 씽큐 온과 연동해 문 열림 안내, 움직임 감지, 전력 모니터링이 가능한 IoT 센서는 청각장애인도 편리하게 사용할 수 있도록 소리 대신 빛으로도 알람을 제공한다.


가전을 손쉽게 사용하도록 돕는 'LG 컴포트 키트(LG Comfort Kit)' 액세서리, LG 올레드 TV에 탑재된 시·청각 지원 기능인 '음성 메뉴 읽어주기', '수어 메뉴 읽기', '보청기·스피커 동시듣기' 등도 관심을 받았다.

홍성민 LG전자 ESG사무국장은 "성별, 나이, 장애 유무와 관계없이 누구나 자유롭게 기술을 누릴 수 있도록 ESG 비전인 '모두의 더 나은 삶' 실현을 위한 노력을 지속할 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

