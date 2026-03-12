KT, 제로트러스트 적용 기업인터넷 서비스 선보여

KT가 보안을 강화한 'Flexline(플렉스라인) ZTNA(Zero Trust Network Access)'를 선보인다고 12일 밝혔다.
플렉스라인은 회선, IP, 장비, 운용 관제 등을 지원하는 기업인터넷 서비스다. 소프트웨어 기반 광역 네트워크(SD-WAN) 기술이 적용, 기업 고객이 안정적인 네트워크 환경을 구축할 수 있는 게 장점이다. 플렉스라인은 기업의 업무 환경과 네트워크 사용 현황을 분석해 최적의 대역폭을 유연하게 조정할 수 있다. 국내외 다양한 클라우드 사업자와 원하는 용량으로 직접 연결할 수 있고, 방화벽이나 VPN 등 보안 기능을 기본으로 제공한다.
플렉스라인 ZTNA는 플렉스라인에 제로트러스트(Zero Trust) 보안 개념을 적용한 서비스다. 제로트러스트는 '신뢰하지 않고 검증한다'는 개념으로, 원격 근무와 외부 협업 환경에서도 안전하게 인터넷을 사용할 수 있다.
KT는 기업인터넷의 보안을 한층 강화하기 위해 양자암호 기술을 적용한 장비 라인업을 추가했다. 클린존이나 AI메일보안 등 KT 보안 설루션을 통해 다양한 사이버 공격도 효과적인 차단도 가능하다.
KT는 플렉스라인 ZTNA 출시를 시작으로 단순한 기업인터넷 회선 제공을 넘어 네트워크·보안·클라우드를 아우르는 통합 기업인터넷 플랫폼으로 서비스를 지속 고도화할 계획이다.
명제훈 KT Enterprise부문 서비스Product본부장(상무)은 "IT·공공·금융·유통 등 다양한 업종의 고객이 플렉스라인 ZTNA로 기업용 인터넷을 보다 안전하게 이용할 수 있을 것"이라고 말했다.