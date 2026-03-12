광명스피돔, 자전거 무상수리센터 16일부터 운영

시민들이 자전거 수리를 위해 광명스피돔 자전거 무상수리센터에 모여 있다. 사진제공=국민체육진흥공단
서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부는 오는 3월 16일부터 11월 16일까지 광명스피돔에서 '자전거 무상수리센터'를 운영한다고 밝혔다.
광명스피돔 자전거 무상수리센터는 지난 2008년부터 시행해 온 경륜의 대표적인 사회 공헌 사업으로, 지난해까지 1만4000여명이 이용하는 등 시민들로부터 높은 호응을 얻고 있다. 광명스피돔 외부 1층에 있는 자전거 무상수리센터는 매주 일요일(4~7월, 9~10월 3주 차 찾아가는 무상수리센터, 9월 4주 차 추석 연휴로 미운영) 오후 1시부터 운영될 예정이며, 1일 50명까지 현장에서 선착순으로 번호표를 받아 순서대로 자전거 정비 서비스를 받을 수 있다.
센터는 전문 정비사와 정비 능력이 검증된 은퇴 경륜 선수들이 참여해 운영되며, 파손된 핸들 그립, 브레이크, 스탠드, 변속기, 스프라켓, 튜브, 보조 바퀴, 페달, 체인 등 총 9종의 부품 교체 서비스를 무상으로 제공한다. 자세한 내용은 경륜 홈페이지 공지 사항을 통해 확인할 수 있다.
경륜경정총괄본부 관계자는 "자전거 이용 활성화를 위해 시행하는 무상 수리 서비스가 시민들의 활기찬 생활과 건강 증진에 조금이나마 도움이 되길 바란다."라며 "앞으로도 지역사회와 시민들을 위한 다양한 사회 공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.