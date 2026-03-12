"여객기가 튀어 올랐다"…착륙 시 기체 앞부분 닿아 "큰일 날 뻔"

|
[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 출발한 여객기가 태국 푸껫 국제공항에 착륙하면서 기체 앞부분이 먼저 닿는 사고가 발생했다.
사고 항공기는 보잉 737 MAX 기종으로, 착륙 과정에서 기수 쪽 착륙장치(노즈 랜딩기어)가 손상된 것으로 알려졌다. 항공기에는 승객 133명과 승무원 7명이 탑승하고 있었으며, 이 가운데 유아 2명도 포함돼 있었다. 다행히 인명 피해는 발생하지 않았고, 탑승객 전원은 안전하게 항공기에서 내려 공항으로 이동했다.
현장에 있던 목격자들이 촬영한 영상과 사진에는 항공기가 낮게 비행하며 활주로에 접근한 뒤 강하게 튕기듯 착륙하는 모습이 담겼다. 한 목격자는 당시 상황을 보며 "와, 저 비행기가 정말 크게 튀어 올랐다"고 말하기도 했다.
활주로 위에 손상된 항공기가 그대로 남아 있게 되면서 약 7시간 동안 활주로가 폐쇄되기도 했다.
항공사 측은 "하이데라바드-푸껫 노선 항공편이 푸껫 공항에서 랜딩기어 관련 문제를 겪었다"며 "승무원들은 표준 절차에 따라 대응했고 모든 승객이 안전하게 기체에서 내렸다"고 밝혔다.
