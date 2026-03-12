"코로나19·독감 심하게 앓으면 폐암 위험 높아진다"

기사입력 2026-03-12 13:49


"코로나19·독감 심하게 앓으면 폐암 위험 높아진다"
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 중증 코로나19나 독감, 폐렴과 같은 심각한 호흡기 감염을 앓은 뒤 폐암 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

미국 버지니아 대학교 의과대학 연구진은 최근 이러한 내용을 담은 연구 결과를 국제 학술지 'Cell'에 게재됐다.

연구진은 "중증 코로나19나 독감에 걸리면 폐가 장기간 염증 상태에 머물 수 있고, 이러한 환경이 시간이 지나 암이 자리 잡기 쉬운 조건을 만들 수 있다"고 설명했다.

호흡기 감염은 폐에 손상을 일으키는 가장 흔한 원인 중 하나지만, 이러한 손상이 장기적으로 암 발생 위험에 어떤 영향을 미치는지에 대해서는 그동안 충분히 밝혀지지 않았다. 연구진은 이를 확인하기 위해 실험용 쥐와 인간 환자 데이터를 동시에 분석했다.

먼저 동물 실험에서는 심각한 폐 감염을 겪은 쥐들이 그렇지 않은 쥐보다 폐암이 발생할 가능성이 더 높았으며, 폐암으로 사망할 확률 역시 크게 증가한 것으로 나타났다.

이어 인간 데이터를 분석한 결과에서도 비슷한 경향이 확인됐다. 코로나19로 입원 치료를 받은 환자에서 이후 폐암 발생률이 유의미하게 높게 나타났다는 것이다. 연구진에 따르면 폐암 발생 위험은 약 1.24배 증가했으며, 흡연 여부나 다른 기저질환 같은 요인과 관계없이 이러한 경향이 나타났다.

연구진은 바이러스 감염이 폐 면역세포의 기능을 변화시키는 것이 주요 원인일 가능성이 높다고 설명했다.

또한 폐와 공기주머니(폐포)를 둘러싼 상피세포에도 변화가 나타나면서 폐 조직이 종양이 발생하기 쉬운 상태로 재구성될 수 있다는 점도 확인됐다.


다만 연구진은 예방접종이 이러한 위험을 줄일 가능성이 있다는 점도 강조했다. 코로나19 백신을 접종한 사람에서는 폐에서 암 발생을 촉진하는 변화가 크게 줄어드는 것으로 나타났기 때문이다. 또 코로나19를 가볍게 앓고 지나간 경우에는 오히려 폐암 위험이 약간 감소하는 경향도 관찰됐다.

연구진은 이번 결과를 바탕으로 심각한 코로나19, 독감, 폐렴 등을 앓았던 환자에 대해 의료진이 장기적인 건강 관찰을 강화할 필요가 있다고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


"코로나19·독감 심하게 앓으면 폐암 위험 높아진다"
자료출처=Cell

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

2.

'김준호♥' 김지민, '2세 준비 식단' 공개..."황제처럼 먹는 영양식"

3.

"장항준, 영화는 잘 몰라" 팟캐스터의 조롱...'1200만 거장'으로 만든 반전

4.

효린, 개복수술 흉터 가린 '대형 타투' 오픈…콤플렉스 이겨낸 자신감

5.

아이유, 차원이 다른 '추석 선물' 공개됐다...박준면 "이게 월드클래스"

연예 많이본뉴스
1.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

2.

'김준호♥' 김지민, '2세 준비 식단' 공개..."황제처럼 먹는 영양식"

3.

"장항준, 영화는 잘 몰라" 팟캐스터의 조롱...'1200만 거장'으로 만든 반전

4.

효린, 개복수술 흉터 가린 '대형 타투' 오픈…콤플렉스 이겨낸 자신감

5.

아이유, 차원이 다른 '추석 선물' 공개됐다...박준면 "이게 월드클래스"

스포츠 많이본뉴스
1.

'죽다 살아난' 미국 WBC 2라운드 진출 사실상 확정! 이탈리아, 멕시코에 6점차 리드…'탈락 경우의 수' 사라졌다

2.

"中 월드컵 가면 난리날 걸" 이란 북중미월드컵 불참 선언, FIFA 대체 국가 선택 재량권…BBC "아직 배제하기 일러"

3.

대만팬 SNS 테러! 문보경 입 열었다 → 고의 삼진 진짜로? 대인배 반응. "칭찬으로 받아들이겠다" [마이애미 현장]

4.

'고마워요 이탈리아' 이미 본선 갔다던 멍청했던 미국, 역사에 남을 치욕 피했다...기사회생 8강 진출

5.

충격 반전! '미국 WBC 예선 탈락' 결국 없었다→모양 빠진 '세계 최강'…이탈리아, B조 1위 8강행, '경우의 수 삭제'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.