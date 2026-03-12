"코로나19·독감 심하게 앓으면 폐암 위험 높아진다"

|
[스포츠조선 장종호 기자] 중증 코로나19나 독감, 폐렴과 같은 심각한 호흡기 감염을 앓은 뒤 폐암 위험이 높아질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.
호흡기 감염은 폐에 손상을 일으키는 가장 흔한 원인 중 하나지만, 이러한 손상이 장기적으로 암 발생 위험에 어떤 영향을 미치는지에 대해서는 그동안 충분히 밝혀지지 않았다. 연구진은 이를 확인하기 위해 실험용 쥐와 인간 환자 데이터를 동시에 분석했다.
먼저 동물 실험에서는 심각한 폐 감염을 겪은 쥐들이 그렇지 않은 쥐보다 폐암이 발생할 가능성이 더 높았으며, 폐암으로 사망할 확률 역시 크게 증가한 것으로 나타났다.
연구진은 바이러스 감염이 폐 면역세포의 기능을 변화시키는 것이 주요 원인일 가능성이 높다고 설명했다.
또한 폐와 공기주머니(폐포)를 둘러싼 상피세포에도 변화가 나타나면서 폐 조직이 종양이 발생하기 쉬운 상태로 재구성될 수 있다는 점도 확인됐다.
다만 연구진은 예방접종이 이러한 위험을 줄일 가능성이 있다는 점도 강조했다. 코로나19 백신을 접종한 사람에서는 폐에서 암 발생을 촉진하는 변화가 크게 줄어드는 것으로 나타났기 때문이다. 또 코로나19를 가볍게 앓고 지나간 경우에는 오히려 폐암 위험이 약간 감소하는 경향도 관찰됐다.
연구진은 이번 결과를 바탕으로 심각한 코로나19, 독감, 폐렴 등을 앓았던 환자에 대해 의료진이 장기적인 건강 관찰을 강화할 필요가 있다고 강조했다.
