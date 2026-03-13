에버온, 스마트 충전 서비스 '알뜰ON AI' 출시 3개월 만에 1만2천 명 가입

|
전기차 충전 플랫폼 기업 에버온의 AI 기반 스마트 충전 서비스 '알뜰ON AI'가 출시 3개월 만에 누적 가입자 1만2천 명을 돌파했다.
요금이 높은 시간대를 피해 심야 중심으로 충전을 분산 하면서도, 이용자가 설정한 목표 충전량은 주차 시간 내 안정적으로 완료할 수 있도록 설계됐다.
가입 고객은 kWh당 276원의 요금으로 충전할 수 있어 일부 사업자 대비 42~48원, 최대 약 15% 저렴하며, 에버온 일반 요금(296원) 대비 20원 낮아 약 7% 더 경제적이다.
에버온은 이러한 구조가 단순 할인 프로모션이 아니라 AI 기반 충전 수요 분산 기술을 통해 확보한 효율을 고객 혜택으로 환원하는 방식이라고 설명했다.
이용자에게는 충전비 절감 효과를, 사회적으로는 전력 피크 완화 효과를 기대할 수 있다는 점에서 의미가 크다.
전기차 보급이 늘어날수록 충전 인프라는 단순 설비를 넘어, 이용 패턴과 전력 수요를 함께 고려하는 방향으로 진화중이며, 이를 위해서는 PLC모뎀을 장착하여 전기차와 통신할 수 있는 스마트 충전기의 보급이 선행되어야 한다.
|
충전기를 연결하는 것만으로 인증과 결제가 이뤄지는 플러그앤차지(PnC)가 적용되는 충전 장소가 늘어나고 있고, 전기차를 ESS(에너지 저장 장치)처럼 활용하는 V2G와 차량에서 보내 준 충전 필요량을 기반으로 충전량을 조절하는 스마트 충전(SmartCharging)
기술을 활용한 서비스 모델 개발에도 여러 충전 사업자가 뛰어들고 있다.
에버온은 흐름에 맞춰 PnC와 유사한 오토차징 방식이 적용된 '바로ON+' 서비스를 운영중이며, ISO 15118-2 기반 스마트 충전에 AI를 접목한 '알뜰ONAI'를 통해 스마트 충전 영역으로 서비스를 확장하고 있다.
바로ON+가 충전 과정의 편의성을 높이는 서비스라면, 알뜰ON AI는 충전 시간과 전력 사용을 최적화해 비용과 운영 효율을 높이는 서비스다.
현재 약 3만여 기의 충전기에서 '알뜰ON AI' 서비스를 우선 제공하고 있으며, 올해까지 적용 범위를 전국 충전기로 확대할 계획이다.
이와 함께 '바로ON+'와 '알뜰ON AI' 간 연계를 강화해 사용자 편의성과 스마트 충전 서비스 경쟁력을 더욱 높여나갈 예정이다.
에버온 관계자는 "알뜰ONAI는 단순한 요금 할인 서비스가 아니라 AI 기술을 기반으로 고객의 충전 시간을 효율화하고 에너지 소비를 최적화하는 데이터 기반 충전 솔루션"이라며 "앞으로도 이용자 편의와 사회적 효용을 함께 높일 수 있는 스마트 충전 서비스 고도화에 힘쓸 것"이라고 말했다.