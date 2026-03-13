완주의 순간부터 파티까지… 카스 라이트, '2026 서울마라톤'에서 러너 위한 축제 펼친다

|
카스 라이트가 역사와 전통을 자랑하는 도심 마라톤 '2026 서울마라톤'에 공식 후원사로 참여해 세계 정상급 선수와 러너들이 함께 달리는 현장을 러닝 팬들을 위한 대규모 축제의 장으로 확장한다.
첫 번째 키워드 '파티' 프로그램으로는 전문 DJ의 디제잉 퍼포먼스가 함께하는 애프터 파티를 통해 마라톤 완주 후의 열기와 성취감을 이어간다. 최근 SNS에서 러너들이 인증 문화도 유행인 만큼 레이스 기록을 남길 수 있는 인증 포스터 프로그램과 기록 연동 포토존, 응원 아이템 만들기 등 다양한 참여형 콘텐츠도 운영될 예정이다. 마지막으로 러닝 이후 몸을 풀 수 있는 리커버리 존에서는 스트레칭 프로그램 등을 통해 러너들의 회복을 도울 예정이다.
또한, 카스 라이트는 '2026 서울러닝엑스포'에서 카스 라이트와 카스 0.0 시음 행사도 별도로 운영한다.
올해 초 '2026 인사이더런 W'와 '2026 고양특례시 하프마라톤' 등 주요 러닝 행사에 공식 후원사로 참여해 체험 부스를 운영하며 소비자 접점을 확대했다. 또한 지속적으로 주요 마라톤 행사 참여를 이어가며 러닝을 중심으로 한 스포츠 마케팅 활동을 지속 확대해 나갈 계획이다.
서혜연 오비맥주 마케팅 부사장은 "카스 라이트는 아시아에서 가장 오래된 역사와 전통을 자랑하는 서울마라톤에 러너들이 완주 후 성취감을 온전히 즐길 수 있는 축제의 장을 마련했다"며, "앞으로도 러닝 마케팅을 이어가는 한편, 스포츠와 일상 속에서 카스 라이트와 함께 하루를 가볍게 마무리하는 '라이트 엔딩' 경험을 전달할 계획"이라고 말했다.
카스 라이트는 제로 슈거와 저칼로리, 그리고 카스 특유의 청량함을 앞세워 '헬시 플레저(Healthy Pleasure)' 라이프스타일을 지향하는 소비자들과의 접점을 지속 확장하고 있다. 3월부터는 국가대표 펜싱 선수 오상욱과 함께 '오늘 하루도 라이트 엔딩!' 캠페인을 전개하고 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com