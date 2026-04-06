차병원, LG CNS와 저출산 문제 해결 위한 업무협약 체결

[스포츠조선 장종호 기자] 차병원(의료원장 윤도흠)이 LG CNS와 저출산 문제해결을 위한 업무협약을 마곡차병원 난임센터에서 체결했다.

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이날 협약식에는 마곡차병원 난임센터 한세열 원장, 여운표 행정실장, LG CNS CHO 고영목 상무, 스마트시티사업담당 김태상 담당 등 양측 주요관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 양 기관은 △난임 치료 △항뮬러관호르몬(AMH) 수치 검사 등 가임력 검진 △난자 냉동 지원 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다. 차병원은 LG CNS 임직원들의 난임 치료 접근성을 높이며, 저출산 문제 해결에 적극 나설 계획이다.

LG CNS CHO 고영목 상무는 "마곡차병원 난임센터와 협약을 통해 임직원들이 전문적 난임 치료 서비스를 효율적으로 받을 수 있게 됐다"며 "임직원의 건강과 삶 전반을 지원하는 복지 체계를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

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마곡차병원 난임센터 한세열 원장은 "차병원은 작년 11월에 차병원의 7번째 난임센터인 마곡차병원 난임센터를 개소했다. 뿐만 아니라, 국내외 기관들과 협력을 통해 난임 치료 기회를 넓히고 저출산 문제 해결에 기여하고자 노력하고 있다"며 "마곡 내 접근성이 좋은 만큼, LG CNS 임직원들이 최상의 환경에서 보다 편안하게 난임치료를 받고 극복할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com