"해외여행 부담 줄인다" LG유플러스, 로밍패스 개편 '데이터 최대 2배' 상향

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LG유플러스가 '로밍패스'의 데이터 제공량을 확대한다. 개편된 로밍패스는 5월 1일부터 이용할 수 있다.

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6일 LG유플러스에 따르면 로밍패스 개편은 4월 '데이터 2배 제공' 프로모션 수준의 혜택을 정규 요금제에 반영한 게 특징이다. 유류할증료 인상, 환율 상승 등으로 해외여행 경비 부담이 커지는 가운데 해외여행 수요가 늘어나는 징검다리 연휴 기간에 맞춰 로밍 이용 부담을 완화하기 위해 기획됐다. 로밍패스는 단순히 가격만 저렴한 저가형 이심(eSIM)이나 로컬 유심과 달리 차별화된 '프리미엄 안심 가치'를 제공한다.

LG유플러스는 로밍패스 가입 시 발송되는 안내 문자도 개편해 기존에 분산돼 있던 로밍 관련 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 했다. 일정 요금제 이상 가입 시 기내 와이파이 무료 이용권 및 혹시나 겪을 수 있는 비행기 지연에 대한 보상을 제공하는 보험까지 제공하는 등 차별화된 혜택도 선보인다.

임혜경 LG유플러스 요금상품담당은 "고객 관점에서 실질적인 혜택을 높일 수 있는 상품 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com