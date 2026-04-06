문종호 순천향대 부천병원장, 대한췌장담도학회 이사장 취임…"국민 건강 증진 기여"

[스포츠조선 장종호 기자] 문종호 순천향대학교 부천병원 소화기내과 교수(순천향대 부천병원장)가 최근 '제19대 대한췌장담도학회 이사장'으로 취임했다고 6일 밝혔다. 임기는 2026년 4월부터 2년간이다.

Advertisement

문종호 신임 이사장은 췌장 및 담도·담낭 질환의 진단과 치료 내시경 분야를 선도하는 세계적인 권위자다.

세계 최초 연구 성과들을 잇달아 발표하며 해당 분야의 발전을 견인해 왔으며, 국내 의료진으로서는 이례적으로 해외 유명 소화기내시경학회 및 심포지엄에 지속해서 초청받아 강연과 현지 환자 대상 라이브 시술을 선보이는 등 국제적 명성을 쌓았다.

순천향대 부천병원 소화기병센터장, 연구실장, 진료부원장 등을 역임했으며, 현재 병원장으로서 병원 발전과 지역사회 의료 질 향상에 힘쓰고 있다.

Advertisement

대한췌장담도학회는 1995년 창립 이래 30년 이상 췌장·담도 질환의 진단과 치료 발전을 이끌어 온 국내 유일의 췌담도 질환 전문 학술단체다. 매년 국제학술대회 'IPBM(International Pancreato-Biliary Meeting)'을 개최해 국내외 전문가들과 최신 의학 지식을 공유하고 있으며, 차세대 인재 양성 프로그램 'Young Leader's Camp, KPBA Endoscopy Education Program(KEEP)' 등을 운영하며 전문 인력 양성에도 주력하고 있다. 내시경 전문성과 시술 안전성 확보를 위해 자격질관리위원회를 중심으로 췌장담도내시경 인증의, 지도전문의, 수련병원 제도를 운영하고, 국내 정기 학술대회, 집담회, 연수강좌 개최 및 공식 학회지 발간을 통해 학술 및 교육 기반 강화에도 앞장서고 있다.

문종호 신임 이사장은 "췌장 및 담도 질환은 조기 발견이 어렵고 시술의 난도가 높아 전문적인 연구와 교육이 무엇보다 중요한 분야"라며 "대한췌장담도학회 신임 이사장으로서 학회 임원진 및 회원들과 긴밀히 소통하며, 췌장·담도학 발전과 국민 건강 증진에 실질적으로 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com