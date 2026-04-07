테니스·배드민턴 후 손목 '찌릿'…손목건초염 주의

사진제공=인천나누리병원

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[스포츠조선 장종호 기자] 봄철 야외활동이 늘면서 테니스, 배드민턴 등 라켓 스포츠를 즐기는 인구가 증가하고 있다. 이와 함께 손목 통증을 호소하는 환자도 늘고 있어 주의가 필요하다.

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라켓을 쥐고 손목을 반복적으로 사용하는 동작이 많아질수록 손목건초염 발생 위험도 높아진다. 그중에서도 엄지 쪽 손목에 생기는 대표적 손목건초염인 드퀘르뱅병은 테니스와 배드민턴처럼 손목 사용이 많은 운동에서 흔히 나타난다.

인천나누리병원 관절센터 정형외과 전문의 서현석 부장은 "손목건초염은 엄지손가락을 움직이는 힘줄을 감싸는 건초에 염증이 생기는 질환으로, 테니스나 배드민턴처럼 손목을 반복적으로 사용하는 운동에서 흔히 발생한다"고 말했다.

이 질환은 손목과 엄지손가락 부위 통증으로 시작해, 물건을 쥐거나 비트는 일상 동작에서도 통증이 심해지는 것이 특징이다. 특히 테니스 백핸드나 배드민턴 스매시처럼 손목에 순간적인 부담이 집중되는 동작은 증상을 악화시킬 수 있다. 운동을 갑자기 시작하거나 잘못된 자세로 반복하는 경우에는 발병 위험이 더 커진다.

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문제는 이를 단순 근육통으로 오인해 치료 시기를 놓치는 경우가 많다는 점이다. 손목은 일상생활에서 계속 사용되는 부위인 만큼 통증이 반복되면 증상이 만성화되거나 재발로 이어질 수 있다.

서 부장은 "초기에는 휴식과 약물, 물리치료 등 비수술적 치료로 충분히 호전될 수 있지만, 통증이 지속되거나 재발이 반복되는 경우에는 보다 적극적인 치료가 필요하다"고 설명했다. 수술적 치료는 약 1cm 내외의 작은 절개를 통해 염증이 생긴 건초를 풀어주는 방식으로 시행되며, 비교적 부담이 적은 편이다.

운동 전 충분한 준비운동과 스트레칭, 그리고 점진적인 강도 조절이 손목 질환 예방에 중요하다고 강조한다.

서 부장은 "특히 봄철 운동을 처음 시작하는 경우 무리한 사용을 피하고, 통증이 나타나면 운동을 중단한 뒤 전문의 진료를 받는 것이 바람직하다"고 조언했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com