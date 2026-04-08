블랙야크, 오지브로와 함께하는 해외 아카데미 '백두산 천지 트레킹' 진행

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블랙야크가 브랜드 앰버서더 오지브로와 함께하는 아카데미 '백두산 천지 트레킹'을 진행한다.

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블랙야크의 첫 해외 아카데미인 백두산 천지 트레킹은 백두산 정상에 올라 일출을 맞이하는 것을 목표로 한다. 브랜드 앰버서더이자 비박 전문 유튜버 오지브로가 동행해 블랙야크만의 차별화된 아웃도어 경험을 제공한다는 설명이다. 나아가 이번 프로그램을 시작으로 아카데미를 산과 자연을 사랑하는 이들이 소통하고 교류하는 지속가능한 아웃도어 커뮤니티로 발전시켜 나갈 계획이다.

참가자들은 블랙야크 베이스캠프 북한산·청계산점에서 아웃도어 전문가인 '블랙야크 셰르파'에게 올바른 등산 방법과 고산 적응 요령 등을 교육받은 뒤 오는 6월 18~21일 백두산 산행에 나선다. 오지브로와 함께 백두산 서파와 북파 일대의 특별 코스를 트레킹하고, 일출 감상과 천지 러닝 등 백두산의 장엄한 자연을 오롯이 체험할 수 있는 프로그램에도 참여한다.

오는 10일부터 블랙야크 공식 홈페이지에서 백두산 천지 트레킹에 함께할 참가자 18명을 선발하기 위한 신청을 받는다. 내부 심사를 거쳐 최종 선정된 참가자는 놀유니버스가 운영하는 NOL을 통해 참가비를 결제하면 된다.

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블랙야크 관계자는 "한반도에서 가장 높은 산을 오르는 과정을 통해 아웃도어의 매력을 느끼고, 목표를 향해 나아가는 용기를 얻을 수 있을 것"이라며 "앞으로도 블랙야크의 브랜드 철학과 제품을 직접 체감할 수 있는 다양한 프로그램을 선보이겠다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com