키움증권, 연금저축 ETF 거래 고객 대상 최대 18만원 혜택 이벤트

사진제공=키움증권

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키움증권이 6월 30일까지 연금저축계좌에서 ETF를 거래하는 고객에게 최대 18만원 혜택을 제공하는 이벤트를 진행한다.

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이번 이벤트는 연금저축계좌를 통해 지정된 운용사의 ETF를 거래할 경우 순 매수금액에 따라 상품권을 지급한다. 해당 운용사는 총 6개로 미래에셋자산운용(TIGER) 삼성자산운용(KODEX) 한국투자신탁운용(ACE) KB자산운용(RISE) 타임폴리오자산운용(TIMEFOLIO) 삼성액티브자산운용(KOACT) 이다.

각 운용사별 ETF 순매수 금액에 따라 상품권이 지급되며 6개 운용사 조건을 모두 충족할 경우 최대 18만원까지 혜택을 받을 수 있다.

또한 최근 6개월간 연금저축계좌 거래가 없었던 휴면 고객이 해당 ETF를 1만원 이상 순매수하고 잔고를 유지하면 최대 5잔의 커피쿠폰을 추가로 받을 수 있다.

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키움증권 관계자는 "연금계좌는 절세 혜택과 더불어 노후를 위한 장기 투자에 적합한 수단"이라며, "이번 이벤트를 통해 고객들이 다양한 ETF투자 경험을 쌓고, 효율적인 자산관리를 시작하는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 해당 이벤트 혜택을 받기 위해서는 이벤트 신청이 필수로 자세한 내용은 키움증권 홈페이지를 통해 확인 할 수 있다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com