한국관광공사, 일본 주요 도시에서 K-관광 로드소 개최

K-로드쇼를 찾은 일본인 관람객이 한국 관광 홍보부스를 둘러보고있는 모습.

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한국관광공사가 문화체육관광부와 함게 일본 주요 도시에서 'K-관광 로드쇼(이하 로드쇼)'를 진행했다고 13일 밝혔다. 로드쇼는 지난 9일부터 12일까지 일본 오사카와 도쿄에서 진행됐고, 4월 30일 후쿠오카에서도 열린다.

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한국관광공사에 따르면 오사카와 도쿄에서 진행된 로드쇼에서는 '한국관광설명회'와 '한일관광교류의 밤' 등이 진행됐고, 양국 관광업계 120여개 기관이 참가했다. 현장에서는 '한국의 소도시 30선'을 마케팅 전면에 내세웠다. 수도권 집중화가 아닌 지역 확대 일환에서다. 한국관광공사는 김해·대구·청주공항을 지역 여행의 거점이자 한국 소도시 여행의 출발점으로 삼아 인근 지역과 연계한 콘텐츠 및 여행상품를 개발한다는 계획이다.

도쿄 롯폰기힐스 아레나에서 진행된 로드쇼에서는 가수 성시경이 '한국관광 명예홍보대사'로 위촉됐다. 성시경은 현지 인기도를 앞세워 한국 지역 관광의 매력을 소개했다. 로드쇼에서는 이밖에도 한강라면 체험공간, K-뷰티 메이크업 체험코너 등의 프로그램을 선보였다.

박성혁 한국관광공사 사장은 "일본인들에게 한국여행은 가벼운 선택이 됐다"며 "이런 트렌드를 반영해 일본 대형 플랫폼과 공동 프로모과 현지 주요 모바일 결제사 협력을 통해 한국 여행 편의성을 대폭 높여 N차 방한객을 유입시킬 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com