한림대춘천성심병원 이원기 교수팀, 대한남성과학회 '최다 인용상' 수상

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교춘천성심병원 비뇨의학과 이원기 교수팀이 대한남성과학회로부터 '최다 인용상'을 수상했다.

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이원기 교수팀은 최근 열린 제9회 범아시아 남성 건강 국제 공동 학술대회&제43회 대한남성과학회 학술대회에서 국제학술지인 '세계남성건강저널(The World Journal of Men's Health)'의 2025년 최다 인용 논문으로 선정됐다.

최다 인용상은 한 해 동안 해당 학술지에 발표된 논문들 중에서 가장 많은 인용 횟수를 기록한 논문의 연구 업적을 기리고자 수여된다.

수상 논문의 제목은 '페이로니병의 진단과 치료에 대한 임상 합의문 및 권고사항(Diagnosis and Management of Peyronie's Disease: A Clinical Consensus Statement and Recommendations from the Korean Society for Sexual Medicine and Andrology)'이며, 난치병인 페이로니병의 진단과 치료에 있어 국내 현실을 반영한 증거들을 제시하고 새로운 진료 권고안을 제안했다.

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이원기 교수는 "논문이 인용된다는 것은 해당 연구가 여러 후속 연구에 도움이 되었다는 것으로, 학술 성과가 대외적으로 인정받았다는 것을 의미한다"며 "앞으로도 국내외 남성 건강 및 비뇨의학 발전에 도움이 되도록 연구에 더욱 정진하겠다"고 말했다.

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이원기 교수는 현재 한림대학교춘천성심병원 비뇨의학과 교수로 재직 중이며 대한비뇨의학회 정보이사, 대한남성과학회 기획이사, 대한성학회 성치료이사, 대한여성성건강연구학회 교육이사, 세계남성건강저널 부편집장 등을 맡으며 활발한 학술 활동을 펼치고 있다.

한편 세계남성건강저널은 대한남성과학회 공식학술지로 남성과학 분야 권위 있는 국제학술지다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com