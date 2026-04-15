키움증권, 중개형ISA 전용 원금지급형 특판 ELB 판매

사진제공=키움증권

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키움증권이 중개형ISA 고객을 대상으로 한 특판 주가연계파생결합사채(ELB, 수익율 세전 연 4.2%, 6개월 만기)를 판매한다고 15일 밝혔다.

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ISA전용 특판 ELB는 2024년 5월 처음 선보인 이후 현재까지 꾸준히 발행을 이어오고 있다. 지난달 말 기준 누적 가입건수 약 3만건, 누적 청약금액은 2700억원이 넘는다.

상품의 가장 큰 특징은 중개형ISA 계좌 안에서 원금지급형 구조 ELB에 투자할 수 있다는 점이다. ISA 고유의 비과세 혜택과 결합하면 절세 효과와 수익을 동시에 추구할 수 있다. 절세 계좌로만 활용하던 ISA를 보다 폭넓은 투자 수단으로 활용할 수 있는 셈이다.

수익 구조는 만기 평가일에 기초자산 주가가 최초 기준가(발행일 전일 종가) 대비 200% 이하면 연 4.20%(세전), 200%를 초과하면 연 4.21%(세전)를 지급하는 방식이다.

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청약은 매주 금요일에 시작해 그 다음주 목요일 오후 1시에 마감하는 주간 단위로 운영한다. 영웅문S# 모바일 앱 및 키움증권 홈페이지 ELS/ELB 청약 페이지에서 신청할 수 있다. 다만 투자성향 및 투자자금성향에 따라 조회·청약이 제한될 수 있다.

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아울러 사회초년생을 대상으로는 연 5.0%(세전, 1년 만기) 특판 ELB도 함께 판매해 자산 형성 초기 단계의 고객층까지 폭넓게 지원한다. 키움증권 관계자는 "중개형ISA계좌를 활용해 특판 ELB도 가입하고 절세혜택까지 모두 누릴 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다"고 말했다.

한편 키움증권은 같은 기간 중개형ISA 신규·이전 고객을 대상으로 '최대 551만원 드림! 중개형ISA 혜자 이벤트'를 6월 30일까지 병행 운영 중이다. 이번 특판 ELB 청약과 이벤트를 함께 활용하면 ISA 절세 혜택에 최대 551만원의 현금 혜택 기회까지 동시에 누릴 수 있다. 이벤트 세부 내용은 키움증권 홈페이지 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com