[경마] 경주마들이 어떻게 지내는지 알고 싶다면? 렛츠런파크 서울, 4월부터 '시크릿웨이 투어'재개

한국마사회(회장 우희종)가 경마공원을 활용한 특별 체험 프로그램인 '2026년 렛츠런파크 서울 시크릿웨이 투어'를 18일부터 11월 29일까지 운영한다고 밝혔다.
시크릿웨이 투어는 일반 관람객에게 공개되지 않는 경마공원의 숨은 공간을 탐방하며 말 관리와 경마 운영 과정을 체험할 수 있는 프로그램으로, 말이나 경마에 관심이 있는 관람객이나 가족 단위 방문객에게 새로운 즐길 거리를 제공한다.
투어는 토요일과 일요일 오전 10시부터 오전 11시 30분까지 하루 한 회 진행되고 회당 30~40명이 참여할 수 있다. 토요일에는 버스투어가 진행되며 9000원으로 연령 제한 없이 누구나 참여 가능하다. 일요일에는 워킹투어가 진행되며 8000원으로 안전을 위해 만 6세 이상만 참여할 수 있다.
투어 참가를 원하는 방문객은 사전에 렛츠런파크 서울 홈페이지나 한국마사회 SNS를 통해 사전 온라인신청 후 이용할 수 있다. 매주 금요일 오전 10시에 차주 예약이 오픈된다.
참가자들은 마사시설, 동물병원, 장제소, 말수영장, 워킹머신, 승용마사 등 일반인에게 공개되지 않는 공간을 전문해설과 함께 탐방하며, 경마를 관람하고 말 교감 프로그램을 체험할 수 있다. 개인별 간식박스가 제공되며 설문 참여 시 F&B 쿠폰이, 더비온 회원 가입 시 말인형 굿즈가 증정된다.
한국마사회 관계자는 "이번 시크릿웨이 투어는 경마공원을 단순 관람 공간이 아닌, 교육적 가치와 체험 콘텐츠를 갖춘 공간으로 경험할 수 있는 기회"라며, "앞으로도 경마와 말 산업에 대한 이해를 높이면서 방문객에게 즐거움을 제공할 수 있는 프로그램을 지속적으로 확대할 계획"이라고 전했다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com