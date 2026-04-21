과몰입 예방을 위한 맞춤형 상담 프로그램 시작

광명스피돔(좌측), 미사경정장 전경.

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서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 이용자의 건전한 여가 활동을 위해 '희망길벗 집단상담 프로그램'과 '심층 상담프로그램' 운영을 시작했다.

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이번 프로그램은 기존의 사후 대응 중심 상담에서 나아가, 이용 단계에서의 과몰입 예방과 이용 습관 개선에 초점을 맞춘 것이 특징이다. 특히 올해는 집단상담 프로그램을 새롭게 도입해 예방 기능을 한층 강화했다.

'희망길벗 집단상담 프로그램'은 이용 조절이 필요한 고객을 대상으로 진행되며, 스스로 이용 패턴을 점검하고 건강한 여가 습관을 형성할 수 있도록 돕는다. 매월 1회 운영되며, 초기 동기 강화 활동, 개인 가치 탐색, 스트레스 관리 방법 등을 중심으로 구성됐다. 또한 참여자 간 경험 공유와 공감 형성을 통해 자발적인 변화와 실천을 유도한다.

'심층 상담 프로그램'은 보다 체계적인 관리가 필요한 이용자를 대상으로 하는 다회기 개인 상담으로, 인지행동치료(CBT) 기법을 활용해 자기조절 능력 향상과 이용 행태 개선을 지원한다. 상담 전후 심리 평가를 통해 프로그램 효과를 분석하고, 개인별 맞춤형 상담을 제공하는 것이 특징이다.

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두 프로그램 모두 경륜·경정 본장을 방문한 고객이 현장에서 바로 참여할 수 있도록 운영되며, 개방형 상담과 구조화된 상담 기법을 병행해 접근성과 실효성을 높였다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "이번 프로그램은 이용자의 자발적인 참여를 기반으로 과몰입을 예방하고 건강한 이용 문화를 정착시키기 위한 것"이라며 "앞으로도 이용자 보호와 건전 레저문화 확산을 위한 다양한 정책을 지속적으로 추진하겠다"라고 밝혔다.

프로그램에 대한 자세한 사항은 광명스피돔과 미사경정장 내 희망길벗 상담센터를 통해 확인할 수 있다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com