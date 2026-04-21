현대차, 유럽 전략형 전기차 '아이오닉 3' 첫 공개

아이오닉3. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 유럽 시장 전동화 전환을 겨냥한 차세대 전기차 '아이오닉 3(IONIQ 3)'를 처음 공개했다.

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현대차는 20일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열린 '2026 밀라노 디자인 위크'에서 아이오닉 3를 세계 최초로 선보였다고 밝혔다. 아이오닉 3는 아이오닉 라인업의 최신 모델로, 유럽 시장을 겨냥한 소형 해치백 스타일 전기차다.

아이오닉 3는 공기역학 효율과 실내 공간을 함께 고려한 '에어로 해치(Aero Hatch)' 디자인을 적용한 것이 특징이다. 전면부부터 루프라인, 리어 스포일러까지 매끄럽게 이어지는 실루엣을 통해 공기저항계수 0.263을 구현했다. 현대차의 디자인 철학인 '아트 오브 스틸(Art of Steel)'을 바탕으로 군더더기 없는 면 처리를 강조했고, 파라메트릭 픽셀 라이팅과 알파벳 'H'를 형상화한 4개의 점으로 브랜드 정체성을 드러냈다.

실내는 '퍼니시드 스페이스(Furnished Space)' 개념을 바탕으로 구성했다. 긴 휠베이스(2680㎜)와 플랫 플로어 레이아웃을 적용해 실내 공간 활용성을 높였고, 트렁크 하단 119리터 '메가박스(Megabox)'를 포함해 총 441리터의 적재 공간을 확보했다.

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아이오닉 3는 현대차그룹 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 기반으로 개발됐다. 61kWh 배터리를 탑재한 롱레인지 모델은 유럽 WLTP 기준 1회 충전 시 최대 496㎞ 주행이 가능할 것으로 예상된다.

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현대차는 유럽 판매 모델 가운데 처음으로 안드로이드 오토모티브 OS 기반 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트(Pleos Connect)'를 적용했다. 이와 함께 현대 디지털 키 2, 플러그 앤 차지, 실내외 V2L 등 편의사양도 탑재했다.

첨단 운전자 보조 시스템으로는 고속도로 주행 보조 2(HDA2), 원격 스마트 주차 보조(RSPA), 메모리 후진 보조(MRA) 등을 적용했다.

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자비에르 마르티넷 현대차 유럽권역본부장은 "디자인, 첨단 기술, 사람 중심이라는 아이오닉 브랜드의 가치를 일상생활에 완벽하게 어울리는 콤팩트한 형태에 담아냈다"며 "아이오닉 3는 현대차의 유럽 전기차 라인업에서 매우 핵심적인 역할을 수행할 것"이라고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com