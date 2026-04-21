삼양그룹, '차이나플라스 2026' 참가…IT·모빌리티 소재 홍보 역점

'차이나플라스 2026' 삼양그룹 부스 전경. 사진제공=삼양홀딩스

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삼양그룹이 21일부터 24일까지 중국 상해에서 열리는 아시아 최대 규모의 플라스틱 전시회 '차이나플라스 2026(Chinaplas 2026)'에 참가해 화학계열사인 삼양사와 삼양이노켐의 스페셜티 소재를 선보인다고 밝혔다.

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차이나플라스는 플라스틱, 고무 소재와 가공기술의 최신 트렌드를 선보이는 산업 전시회로, 올해는 전 세계 170여개 국가에서 5000여개 글로벌 기업이 참가한다. 삼양그룹은 고객 접점을 확보하고 업계 트렌드를 파악하기 위해 올해로 4년 연속 참가하게 됐다.

삼양그룹은 Smart & Life, Mobility, Green Specialty 등 서로 다른 시장과 산업을 테마로 공간을 구분하고, 공간별 테마에 부합하는 특수 소재들을 전시한다. 부스에서는 소개자료를 제공하고 방문객들이 QR코드 통해 제품 전용 페이지를 손쉽게 확인할 수 있도록 한다.

Smart & Life 부문에서는 올해 처음 선보인 스마트 글래스 케이스용 고충격 실리콘 폴리카보네이트(Si-PC) 우수한 내후성을 갖춘 IT 통신기용 소재 고내열성과 치수 안정성이 뛰어난 AI 서버용 소재 등 IT 산업의 차세대 기능성 소재들을 전시한다.

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또한, 감마선 멸균 후 황변 현상을 최소화한 의료용 폴리카보네이트(PC), 소독제에 의한 손상을 방지하는 Si-PC 컴파운드(첨가물을 섞어 물성을 개선한 제품) 기반의 의료기기, 초음파기기 패널도 선보인다.

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Mobility 부문에서는 전기차 모터코어용 접착제를 처음 전시한다. 기존에 전기강판을 용접하거나 눌러서 고정하는 체결방식 대비 전력 손실과 소음 발생을 줄이고 모터 효율을 높이는 데 효과적인 제품이다. 아울러 광 투과율이 우수해 자동차 주간주행등과 후미등에 쓰이는 고투과 PC 내구성이 뛰어나고 무게가 가벼워 전기차 하중 감소에 최적화된 열가소성 폴리에스터 엘라스토머(TPEE) 내후성과 난연성이 우수한 Si-PC 등 차세대 모빌리티 소재를 전시한다.

Green Specialty 부문에서는 삼양이노켐이 생산하는 옥수수 기반 친환경 바이오 매스 소재인 '이소소르비드'를 활용한 친환경 스페셜티 소재를 알린다. 기존 PC 대비 우수한 고투과성과 내후성을 갖춰 자동차 유리 등에 적합한 ISB-PC 고내열성, 내화학성, 고경도 특성으로 주방 및 식품 용기에 최적화된 ISB-PET 등이 대표적이다.

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이운익 삼양사 대표는 "이번 차이나플라스 2026에서는 삼양그룹의 우수한 기술력으로 개발한 혁신 소재들을 선보인다. 특히 IT, 모빌리티 등 미래 성장 가능성이 높은 산업에서의 차세대 기능성 소재를 알리는 데 집중하겠다"며 "앞으로도 차별화된 스페셜티 소재 개발에 주력하고 파트너사들과 협력해 글로벌 시장 진출을 가속화할 것"이라고 말했다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com