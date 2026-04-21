키움증권, 국내선물옵션 첫 거래 시 주유상품권 증정 이벤트 실시

사진제공=키움증권

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키움증권이 신규 및 휴면 고객을 대상으로 국내선물옵션 첫 거래 이벤트를 진행한다고 21일 밝혔다.

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국내선물옵션은 코스피200 지수를 기초자산으로 하는 대표적인 파생상품이다. 높은 유동성과 다양한 행사가를 바탕으로 투자자의 전략적 선택의 폭을 넓힐 수 있는 것이 특징이다.

이번 이벤트는 다음달 16일까지 신청 가능하다. 신청 대상은 키움증권에서 국내선물옵션을 처음 거래하는 신규 고객과 최근 3개월간 거래가 없던 휴면 고객이다.

이벤트의 신규 고객 첫거래 혜택으로 주유상품권 최대 5만원을 증정한다.

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지수 선물옵션 1계약 거래 시 주유상품권 1만원을, 거래금액 충족(지수옵션 5000만원 또는 지수선물 20억원) 시 4만원의 혜택을 추가로 증정한다. 휴면 고객 재거래 혜택으로는 거래금액 충족 시 선착순 100명에게 현금 5만원을 증정한다. 혜택을 받기 위해서는 지수옵션 1억원 또는 지수선물 50억원을 거래해야 한다. 이벤트 신청 이후 체결된 금액 기준, 먼저 조건을 충족한 고객 순으로 혜택이 제공된다.

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마지막으로 신규 및 휴면 고객 모두에게 이벤트 신청 후 기간 내 1계약 이상 2개월간 연속 거래할 경우 수수료 쿠폰 10만원을 전원 증정한다.

키움증권 관계자는 "국내선물옵션은 다양한 투자전략이 가능한 상품으로, 포트폴리오 다변화와 위험 관리 측면에서도 활용도가 높다"며 "이번 이벤트를 통해 신규 및 휴면 고객들이 거래 혜택과 함께 키움증권의 안정적이고 편리한 트레이딩 환경을 경험할 수 있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

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이벤트에 대한 자세한 내용은 키움증권 홈페이지 또는 키움금융센터를 통해 확인할 수 있다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com