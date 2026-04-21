피죤, 생활 속 위생 사각지대...집안 위생 좌우한다.

제공=피죤

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집안 청결 상태는 건강과 직결되어 실내를 깨끗하게 유지하는 것만으로도 세균 감염 위험을 줄이고 호흡기 질환 예방에 도움을 줄 수 있다.

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하지만 흔히 바닥이나 창틀 등 눈에 보이는 공간만 청소하는데 그치기 쉽다.

매일 사용하는 생활용품이야말로 곰팡이와 세균이 번식하기 쉬운 환경이기 때문에 보다 꼼꼼한 관리가 필요하다.

특히 빨래 바구니의 경우 젖은 수건이나 땀에 젖은 운동복, 사용한 양말 등을 장시간 쌓아둘 경우 곰팡이와 악취가 발생하기 쉽다.

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천 소재 바구니는 세제로 세탁 후 완전히 건조해 사용하고, 플라스틱 제품은 소독 후 햇볕에 말리는 것이 위생적이다.

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피죤 '무균무때 살균스프레이'는 각종 생활용품에 분사해서 사용하는 제품으로 곡물에서 추출한 발효 주정을 함유하고 있어 성분 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있다.

세탁기 틈새에 쌓인 먼지와 오염물질은 세탁 후에도 옷에 다시 묻을 수 있어 도어 고무 패킹 부분은 틈새 브러쉬를 활용해 구석까지 꼼꼼하게 청소하는 것이 좋다.

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바이칸 '틈새브러쉬'는 용도에 맞게 선택해 사용할 수 있도록 2가지 타입으로 구성됐다.

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하드 타입은 모가 빳빳하고 짧아 곰팡이나 묵은 때를 닦아낼 때 사용하면 좋고 미디움 타입은 모가 부드럽고 유연해 틈새의 이물질을 쉽게 제거할 수 있다.

주방의 식기 건조대는 촘촘한 철망 구조로 인해 물때와 오염물이 쉽게 쌓여 세균 번식의 주요 원인이 될 수 있다.

구연산은 산성을 띠고 있어 물때의 주성분인 칼슘과 마그네슘을 녹여주는 역할을 해 효과적인 세척이 가능하다.

살림백서 '구연산'은 다른 첨가물 없이 구연산만을 담아 살균과 소독에 효과적이다.

전기밭솥은 쌀을 넣는 내솥만 씻는 경우가 많지만 내솥뿐 아니라 압력추, 패킹, 증기 배출구, 물받이 등 분리 가능한 부품까지 함께 세척해야 한다.

피죤 '퓨어 뽀드득 주방세제'를 활용해 정기적으로 세척하면 보다 위생적으로 사용할 수 있다.

생활용품은 사용 빈도가 높은 만큼 오염도 빠르게 진행되어, 눈에 보이지 않는 부분까지 정기적으로 관리하는 것이 쾌적한 실내 환경과 가족 건강을 지키는 핵심이다.