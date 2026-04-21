키움증권, 연금저축 최대100만원, 연금 키우면 혜택을 드려요!

사진제공=키움증권

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키움증권이 4월 1일부터 6월 30일까지 연금저축 고객을 대상으로 '연금키움, 수수료/순입금 이벤트'를 진행한다고 밝혔다. 이번 이벤트는 연금저축 신규고객과 기존고객 모두를 대상으로 하며, 다양한 혜택을 제공한다. 이벤트의 주요 혜택은 다음과 같다.

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첫째, 연금저축 계좌를 신규 개설하거나 타사에서 이전한 고객 전원에게 1년간 ETF 거래 수수료 우대 혜택을 제공한다. 해당 혜택은 고객별 1개 계좌에 한해 적용되며, 거래 시 발생하는 유관기관 비용(0.0036396%)은 고객 부담이다.

둘째, 연금저축 계좌 순입금 금액에 따라 조건 만족 시 최대 100만원의 상품권을 지급한다. 타사에서 계좌를 이전하는 경우 순입금 금액 산정 시 이전금액의 2배가 입금액으로 인정된다.

끝으로, 연금저축 계좌에 500만원이상 순입금하고 1건 이상 거래한 경우, 국내 상장 ETF 1주를 추첨을 통해 1000명에게 지급한다.

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키움증권 관계자는 "새롭게 연금을 시작하는 고객부터 적극적인 투자자까지 모두 체감할 수 있는 혜택을 제공하는 데 초점을 맞췄다"며 "이번 이벤트를 통해 많은 고객들이 절세와 이벤트 혜택을 동시에 누릴 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

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연금저축 계좌는 ETF, 펀드 등에 투자하여 추후 연금 형태로 받을 수 있는 절세 상품이다.

나이나 소득 제한 없이 누구나 가입할 수 있으며, 가입 후 5년이 경과하고 55세 이후부터 수령할 수 있다. 가입 중에는 세액공제 혜택 (연 600만원 한도)을 누릴 수 있으며, 연금으로 수령 시 저율(3.3~5.5%, 주민세포함) 과세된다. 단, 중도에 인출하거나 해지하면 기타소득세(16.5%, 주민세포함) 상당이 부과될 수 있다.

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해당 이벤트 혜택을 받기 위해서는 이벤트 신청이 필수이며, 이번 이벤트에 대한 자세한 내용은 키움증권 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com