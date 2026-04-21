‘옥정중앙역 디에트르’ 내일(22일) 2순위 접수...집에서 7호선 바로 연결 역세권 대단지

- 전날 특별공급 1년 내 양주신도시 최고 소진율 기록…1순위 청약에 수요자 관심 집중

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- 20일 특별공급·21일 1순위·22일 2순위…견본주택 매일 오전 10시~오후 6시 운영 중

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지하철역과 단지가 직접 연결되는 '직결 역세권' 단지로 주목받아온 '(가칭)옥정중앙역 디에트르'가 내일(22일) 2순위 청약을 실시한다. 어제인 20일 진행된 특별공급에서는 1,436가구 모집에 386명이 신청해 약 27%의 소진율을 기록했다.

이 단지는 예정된 7호선 옥정중앙역(가칭) 출구 바로 앞 역세권 입지를 갖췄으며, 단지와 역을 직접 연결하는 연결통로 협약이 체결됐다. 제2차 경기도 도시철도망 신규 노선으로 선정된 덕정-옥정선 연장 계획이 실현될 경우 한 정거장으로 GTX 덕정역 이용이 가능해진다. 덕정역은 GTX 노선 및 수도권 전철 1호선 환승이 가능한 거점역으로, 이 연결이 완성되면 옥정신도시에서 서울 도심까지의 광역 접근성이 개선된다.

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단지 동측으로는 약 16만㎡ 규모의 옥정호수공원이 직접 맞닿아 있다. 남측 중심상업지구에는 학원 89개·점포 813개가 밀집한 옥정 최대 학원가가 길 하나 건너에 위치하며, 옥정초·중·고교도 모두 단지 도보권에 있다.

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대방건설이 시공하며 지하 5층~지상 최고 49층, 총 3,660세대 규모로 조성된다. 이 중 아파트 2,807세대가 이번에 공급된다. 전용 84㎡에는 4베이·5m 광폭 거실, 전용 128㎡에는 4베이·5.5m 광폭 거실이 적용된다. 84A·128A 타입은 가변형 벽체, 84B·128B 타입은 주방·거실 분리 구조다. 커뮤니티 시설로는 옥정신도시 최초 6레인 실내수영장, 호수공원 조망 피트니스센터, 사우나, 골프연습장, 키즈플레이존, 미디어 시청공간이 갖춰진다.

이 단지는 분양가상한제가 적용되는 옥정신도시 마지막 민간분양 택지로, 2030년 준공 이후에는 해당 지역에서 영구적으로 최신축 지위를 유지하게 된다. 이번 단지까지 포함하면 디에트르 브랜드타운은 총 8,088세대 규모로 완성된다.

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오늘 1순위 청약에 이어 내일(22일)에는 2순위 청약이 진행된다. 견본주택은 양주시 옥정동 일원, 매일 오전 10시~오후 6시 운영 중이다.