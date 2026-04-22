[SC헬스칼럼] 1㎜ 스마일 기술의 차이가 결국 결과의 차이

최근 시력교정 수술은 수술 후 삶의 질까지 고려하는 방향으로 진화하고 있다.

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외과 수술에서 절개 부위가 작을수록 회복이 빠르듯, 각막 수술 역시 손상을 얼마나 줄이느냐가 안정성을 결정짓는다. 각막은 피부보다 얇고 예민한 조직이기에 1㎜의 차이는 결코 작은 수치가 아니다. 특히 스마일라식과 스마일프로에서의 1㎜ 수술은 환자에게 분명한 이점을 제공한다.

스마일라식은 각막 표면을 크게 절개하지 않고, 내부에 만든 '렌티큘(시력교정 조각)'을 작은 절개창으로 꺼내는 방식이다. 이때 핵심은 '절개창의 크기'다.

각막 표면에는 눈물 분비를 유도하는 미세 지각 신경들이 촘촘히 분포하는데, 절개 범위가 넓을수록 이 신경들이 더 많이 손상되기 때문이다. 이는 곧 수술 후 안구건조증, 빛 번짐, 이물감으로 이어진다. 따라서 절개를 최소화하는 것은 단순히 상처를 줄이는 것을 넘어 수술 후 불편함을 근본적으로 해결하는 핵심 기술이다.

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통상적인 스마일라식은 약 2~4㎜ 정도를 절개한다. 필자를 비롯한 의료진은 더 빠른 회복과 후유증을 줄이기 위해 이를 1㎜까지 줄인 극최소절개를 구현했다. 단순히 수치만 줄이는 것은 누구나 시도할 수 있으나, 1㎜라는 좁은 틈으로 수술 전 과정을 완벽히 마치는 것은 차원이 다른 문제다.

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우선 장비의 한계부터 극복해야 했다. 세계적으로 사용되는 비쥬맥스 장비는 최소 절개 설정값이 2㎜로 고정되어 있어 그 이하의 절개가 불가능하다. 이를 해결하기 위해 온누리는 레이저 절개 범위를 1㎜까지 정교하게 조절할 수 있는 전용 장치를 직접 개발하며 기술적 돌파구를 마련했다.

장비 문제 해결 후에는 수술의 물리적 안정성을 확보했다. 기존 수술 기구는 2~4㎜ 절개창에 맞춰져 있어 1㎜ 입구에 사용하면 각막 조직이 손상될 위험이 있다. 이를 방지하기 위해 자체적으로 1㎜ 절개창에 최적화된 전용 기구 LEMI(Low Energy Micro Incision)를 고안 개발했다. LEMI는 얇으면서도 강도가 높아, 좁은 틈 사이에서도 각막 조각을 저항 없이 매끄럽게 분리해 낸다. 이로써 각막에 가해지는 물리적 자극을 최소화한 정교한 수술이 완성된다.

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1㎜ 극최소절개 스마일라식, 스마일프로는 단순한 수치 경쟁이 아니라, 각막을 보호하고 환자의 안전성을 높이기 위해 수술의 모든 과정을 환자에게 맞춰 재설계한 결과다.

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각막 신경 손상을 극도로 낮춰 안구건조증 가능성을 줄이고, 각막의 구조적 안정성을 유지해 외부 충격에 강하게 만드는 것이 이 수술의 진정한 가치다. 실제로 활동적인 생활을 즐기는 환자들 사이에서 체감 만족도가 높게 나타나는 이유이기도 하다. 결국 기술의 차이는 결과의 차이로 이어진다.

도움말=온누리스마일안과 김부기 원장