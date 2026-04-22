대변 색깔·모양의 '경고'…회색은 '간염'·가늘고 길쭉하면 '영양 부족'

자료사진 출처=프리픽

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 우리 몸은 작은 변화로도 건강 상태를 알려준다. 그중에서도 대변의 색깔과 모양은 소화기, 간·췌장 등 다양한 장기의 건강을 반영하는 중요한 신호다. 전문가들은 "대변의 변화를 무심코 넘기지 말고, 일정 기간 지속되면 반드시 원인을 확인해야 한다"고 조언한다.

Advertisement

◇색깔별 신호 : 밝은 회색, 간·담도·췌장 관련 질환 의심

건강한 대변은 일반적으로 '갈색'을 띤다.

하지만 '검은색' 대변이라면 위나 십이지장 등 위장관에 출혈이 생겼다는 신호다. 특히 위식도역류질환, 위염, 위궤양 등이 원인일 수 있다. 다만 철분제 복용, 블루베리나 검은깨 같은 식품 섭취 후에도 검은 변을 볼 수 있다.

Advertisement

'밝은 회색'의 변은 담즙이 제대로 분비되지 않거나 장으로 전달되지 않을 때 발생한다.

Advertisement

이와 관련된 질환은 담도폐쇄증, 간염, 담낭염 등이 있다. 췌장염도 의심해 볼 수 있는데 이때는 지속적인 회색 또는 기름진 변을 볼 수 있다. 다만 흰색·크림색 소스, 유제품, 아이스크림, 코코넛 밀크, 전분 함량이 높은 음식 등을 많이 먹은 뒤 일시적으로 대변이 옅은 회색 또는 흰빛을 띌 수 있다. 위장약·지사제나 항산화제가 들어간 약을 복용 후에도 잠깐 동안 나타날 수 있다.

'붉은색' 변은 하부 위장관(대장, 직장, 항문)의 출혈을 의심할 수 있다. 특히 항문에 작은 덩어리가 튀어나오고 가려움이 느껴지며, 선홍색이면 치질(치열, 치핵, 치루)일 가능성이 크다.

Advertisement

강동경희대병원 소화기외과 박윤영 교수는 "항문이 찢어지는 치열의 경우 휴지가 선홍색의 피가 묻어나면서 날카로운 통증을 함께 느끼는 경우가 많다. 또한 치핵을 이루는 혈관이 부풀어 터지는 경우엔 출혈량이 많고 선홍빛의 밝은 피가 나오는 게 특징이다"고 설명했다.

Advertisement

'검붉은색'이면 대장 관련 질환일 수 있다. 대표적으로 염증성 장 질환(크론병, 궤양성 대장염) 등이 있으며 체중 감소·복통·빈혈이 동반된다면 대장암 또는 직장암을 의심해 볼 수 있다. 다만 비트, 토마토, 붉은색 식용색소 섭취 후에도 나타날 수 있다.

'녹색' 변은 설사·장염 등이 심할 경우 나타날 수 있다.

시금치, 케일, 브로콜리 등 엽록소가 풍부한 식품과 녹색 사탕 및 음료, 일부 철분제를 먹었을 경우에도 녹색 변이 나올 수 있으니 지속적인 관찰이 필요하다.

◇모양별 신호 : 복부 팽만·점액질 많은 변, 염증성 장 질환 등 의심

식이섬유와 수분이 충분하고 장 운동이 원활하면 길고 굵은 바나나형의 모양이다. 갈라짐 없이 약간 부드러운 소시지 모양으로 쉽게 배출되는 변도 이상적인 형태다.

변이 가늘고 길쭉하다면 영양 상태 부족 및 불균형이 원인일 수 있다. 특히 다이어트로 식사량을 급격히 줄였을 때 나타날 수 있다. 간혹 심한 장염이나 대장암이 생겨도 가늘어질 수 있다.

토끼 똥처럼 작은 알갱이 모양을 띠거나 끊기는 것은 변비형 대변이다.

변이 장에서 오래 머물면서 딱딱하게 굳어졌기 때문이다. 무른 덩어리 모양이라면 설사 전 단계나 급성 장염을 의심할 수 있다. 만약 복부 팽만과 함께 점액질이 많이 섞인 묽은 변이라면 과민성장증후군이나 염증성 장 질환을 의심해 볼 수 있다.

물 같은 설사는 급성 장염이나 식중독 증상을 의심하고 작은 덩어리로 변이 둥둥 뜨는 경우는 기름기가 많다는 의미로 볼 수 있다. 또한 식이섬유가 많은 음식과 탄산음료 섭취 후 장내 발효 과정에서 가스가 많이 생기면 변이 가벼워져 물에 뜰 수 있다. 복부 팽만감, 통증, 체중 감소, 피로감과 함께 지방변이 반복되면 췌장·담도·소장 질환을 의심해 볼 수 있다.

◇하루 채소 300g·요구르트 200㎖ 등 섭취, 장 건강에 도움

장 건강을 위해서는 다양한 식이섬유와 유익균을 함께 섭취하는 식단이 중요하다.

하루에 채소는 익히기 전 기준 약 300g(종이컵 2개 분량)을 먹는 것이 좋으며, 브로콜리·시금치·배추·양배추·미역·다시마 등은 장내 유익균의 먹이가 된다. 김치·된장·청국장 같은 발효식품은 하루 50g 정도, 요구르트는 200㎖ 정도 섭취하면 유산균을 보충할 수 있다.

곡물은 현미·귀리·보리·통밀빵처럼 가공이 덜 된 통곡물 100g, 검은콩·렌틸콩은 50g, 아몬드·호두 같은 견과류는 25g 정도 하루에 섭취하면 장 건강을 챙기고 건강한 지방을 얻을 수 있다.

과일은 사과·배·블루베리·키위처럼 수용성 섬유질과 폴리페놀이 풍부한 것을 하루 200g 정도 섭취하는 것이 권장된다. 정상적인 배변 횟수는 하루 3회부터 3일에 한 번까지인데, 개운함과 규칙적인 것이 더 중요하다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com