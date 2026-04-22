여객기 2대 공항 상공서 충돌할 뻔…100m까지 접근 '아찔'

자료사진 출처=언스플래쉬

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 여객기 두 대가 충돌 직전까지 접근하는 아찔한 상황이 벌어져 논란이 일고 있다.

Advertisement

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 21일(현지시각) 오후 2시 30분쯤 아메리칸항공과 에어캐나다 소속 여객기가 뉴욕의 존 F 케네디 국제공항 상공에서 서로 약 100~120m 거리까지 근접한 것으로 확인됐다.

미 연방항공청(FAA)에 따르면 아메리칸항공 운항을 담당하던 리퍼블릭 항공 4464편은 착륙을 위해 접근하던 중 '고어라운드(go-around·착륙 중단 후 재상승)'를 실시하며 예정된 경로에서 벗어났다. 이 과정에서 항공기는 에어캐나다 지역항공사 재즈항공 554편의 비행 경로와 겹치며 위험한 상황이 연출됐다.

항공 추적 서비스 플라이트레이더24 자료에 따르면, 리퍼블릭 항공기는 롱비치 상공을 지나며 수 초 만에 약 180m 급강하했고, 동시에 재즈항공 여객기는 약 300m 급상승한 것으로 나타났다.

Advertisement

FAA는 두 항공기 기장이 모두 충돌방지 경고에 따라 적절히 대응했다고 밝혔다.

Advertisement

두 항공기는 이후 오후 3시 이전에 안전하게 착륙했다. FAA는 이번 근접 비행 사건의 정확한 원인을 조사 중이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com