오늘 오후 8시 '10분간 OFF'…'지구의 날' 맞아 소등 행사 동참 이어져

제56회 '지구의 날'을 맞아 기후 위기 대응을 위한 전국적인 소등 행사 동참이 이어진다. 에너지 위기 대응 비상운영체계를 운영 중인 기업들의 참여가 활발하다.

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환경 보호에 대한 대중의 관심을 높이기 위해 1970년 처음 시작된 '지구의 날'은 전세계 190여 개 국에서 매년 10억 명 이상의 사람들이 참여하는 글로벌 환경 운동이다.

'녹색대전환 국제주간(4.20~4.25)'과 연계해 기후에너지환경부 주관으로 열리는 이번 행사는 에너지 소모가 많은 저녁 시간에 조명을 꺼 탄소 배출을 줄이고,일상 속에서 실천 가능한 기후행동을 되새기자는 취지에서 마련됐다. 소등은 4월 22일 저녁 8시부터 10분간 진행된다.

◇한화그룹 본사인 을지로 한화빌딩. 사진제공=한화그룹

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한화그룹은 을지로 한화빌딩(한화그룹 본사), 여의도 63빌딩(한화생명 본사)과한화손보 사옥, 압구정 갤러리아백화점 명품관 등 서울 주요 사옥의 실내외 조명을 저녁 8시에 맞춰 일제 소등한다고 밝혔다. 전국의 한화생명,한화손보 사옥과 갤러리아백화점 등도 동참해 에너지 절약과 환경 보호 실천에 나설 예정이다. 안전 이슈나 고객 사용 등의 이유로 소등을 할 수 없는 사업장은 예외로 한다.

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KB금융도 국민들의 자발적인 참여를 이끌어내기 위해 KB국민은행, KB증권, KB손해보험, KB국민카드 등 11개 계열사 주요 건물의 조명을 저녁 8시부터 10분간 소등하고, '콜리와 함께하는 KB GOING 챌린지' SNS 이벤트를 진행한다. 소등 모습을 촬영한 사진을 '스타프렌즈' 캐릭터 스티커를 활용해 꾸며 개인 인스타그램에 업로드한 후 KB금융 SNS게시물에 참여 완료 댓글을 남긴 참가자를 대상으로 추첨을 통해 경품을 지급한다.

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신한금융도 '지구의 날'을 기념해 그룹사 주요 건물을 일시 소등하는 'Turn Off DAY'를 실시한다. 신한금융은 퇴근 전 소등 및 전원 차단을 점검하는 '오늘도, 같이 OFF' 캠페인을 도입해 절감 활동을 일상 업무 방식으로 정착시키고 있다.

전사 차원의 에너지 절감 활동과 임직원 참여 프로그램을 시행중인 우리금융캐피탈은 본사를 포함한 전 사업장 점심시간 소등을 운영 중이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com