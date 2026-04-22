"산불 연기 마신 후 폐에서 나왔다고?"…'나뭇가지 모양' 검은 덩어리 경악

사진출처=New England Journal of Medicine

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 산불 연기를 장시간 흡입한 80대 남성의 폐에서 나뭇가지 모양의 검은 덩어리가 발견돼 충격을 주고 있다.

Advertisement

중국 수도의학대학교 부속병원 의료진은 최근 의학 학술지 '뉴잉글랜드 저널 오브 메디슨(New England Journal of Medicine)'에 87세 남성 환자의 희귀 호흡기 질환 사례를 게재했다.

의료진에 따르면 환자는 수 시간 동안 짙은 산불 연기를 들이마신 뒤 호흡 곤란 증세로 응급실을 찾았다.

환자는 짧고 얕은 호흡만 가능할 정도로 상태가 악화됐고, 혈중 산소 농도 역시 위험 수준까지 떨어져 인공호흡기 치료를 받으며 기도 검사를 진행했다.

Advertisement

검사 과정에서 의료진은 기관지와 폐 내부에서 검고 두꺼운 나뭇가지 형태의 덩어리를 발견했다.

Advertisement

이는 점액과 세포 물질이 결합해 형성된 '기관지 캐스트(bronchial cast)'로, 희귀 호흡기 질환인 '플라스틱 기관지염(plastic bronchitis)'의 대표적인 증상이다.

이 덩어리는 기관과 기관지 등 공기 통로에 형성되며, 실제 나뭇가지처럼 분지 형태를 띠는 것이 특징이다. 일반적으로는 흰색이나 베이지색을 띠지만, 이번 사례에서는 산불 연기 영향으로 검게 변한 것으로 추정된다.

Advertisement

플라스틱 기관지염은 주로 선천성 심장 질환이 있는 소아나 림프계 이상 환자에게서 나타나는 질환이다. 림프액 흐름에 문제가 생기면 액체가 기도로 유입되면서 이러한 덩어리가 형성된다.

Advertisement

해당 환자는 폐렴 치료를 병행하며 약 1주일간 입원 치료를 받은 뒤 퇴원했으며, 2주 후 추적 관찰에서는 호흡이 정상 수준으로 회복된 것으로 전해졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com