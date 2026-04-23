정종진, '경륜 최다승' 새 역사 눈앞

경주 시작을 앞둔 정종진(노란색 유니폼). 사진제공=국민체육진흥공단

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한국 경륜의 기록 제조기 정종진(20기, SS, 김포)이 또 하나의 역사를 눈앞에 두고 있다. 그는 현재 통산 555승으로 종전 최다승 기록인 홍석한(8기, A3, 인천)의 558승에 단 3승만을 남겨두고 있다. 이르면 다음 달 이 기록을 경신할 것이라는 전망이 지배적이다.

정종진이 2025년 5월 '역대최단기 500승'을 달성한 뒤 기념행사에서 환하게 웃고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

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정종진은 이미 지난해 5월, 역대 최단기 500승이라는 금자탑을 세우며 한국 경륜 역사에 이름을 남겼다. 당시 613경주 만에 500승을 달성하며, 홍석한의 기록보다 180경주나 빠른 압도적인 페이스를 보여줬다. 그리고 불과 1년여 만에 이번에는 최다승 기록 경신이라는 또 다른 역사에 도전하게 됐다.

2013년 20기로 데뷔한 정종진은 14년간 꾸준한 성과를 쌓아왔다. 화려한 아마추어 경력을 지닌 선수들과 달리, 그는 무명에 가까웠다. 국가대표의 문턱을 넘지 못했고, 후보생 시험 탈락과 생계 문제까지 겪으며 쉽지 않은 시간을 보냈다. 하지만 동대문 시장에서 일을 하며 훈련을 병행했던 시절을 버텨낸 그는 결국 프로 무대에 입성했고, 이후 특유의 성실함으로 본인의 부족함을 채우고 또 채워나갔다.

정종진이 2022년 그랑프리 결승전에서 우승을 차지한 뒤 포효하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

그 결과 2016년 그랑프리 우승을 시작으로 2017년, 2018년, 2019년까지 4년 연속 정상에 올랐고, 2022년 다시 정상에 서며 통산 5회 우승이라는 대기록을 작성했다. 매 시즌 다승 상위권을 유지하며 명실상부한 '경륜 황제'로 자리매김했다.

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최근에도 그의 기세는 여전하다. 체력적으로는 전성기 대비 감소한 부분이 있지만, 자신에게 맞는 훈련 방식과 과학적인 관리로 이를 보완하며 오히려 경기 운영의 완성도는 더욱 높아졌다는 평가다. 올해 역시 대상경주에서 연이어 우승을 차지하며 건재함을 입증하고 있다.

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특히 지난달 말 부산 특별경륜에서는 수적인 열세 속에서도 침착한 경기 운영과 과감한 젖히기로 승리를 거두며 노련미를 과시했다. 경험과 순간 판단력이 어우러진 결과였다.

특선급 경주에서 우승한 정종진이 엄지손가락을 치켜들며 기뻐하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

이제 관심은 단 하나, 최다승 기록 경신 시점이다. 단 3승만 추가하면 홍석한과 동일하고, 여기에 1승을 더 추가하면 최다승 기록 보유자가 된다. 무명의 선수였던 그가 이제는 한국 경륜 역사상 가장 많은 승리를 거둔 선수로 이름을 올리기 직전이다.

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예상지 최강경륜 설경석 편집장은 "정종진은 최다승 기록 경신은 출전하는 다음 회차 토요일 경주가 될 것으로 보인다. 정종진은 지금도 최정상의 실력을 보이고 있기에 정종진이 세울 이 기록을 뛰어넘기에는 오랜 세월이 걸릴 것"이라고 전망했다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com