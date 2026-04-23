한국관광공사, 2025 공공기관 고객만족도 매우 우수 등급 획득

한국관광공사가 '2025년 공공기관 고객만족도 조사에서 최고 등급인 '매우 우수' 등급을 받았다. 공공기관 고객만족도 조사는 재정경재부가 공공기관의 서비스 품질 향상과 대국민 서비스 만족도 제고를 위해 매년 실시하며 매우 우수, 우수, 보통, 미흡, 매우 미흡 5단계로 등급이 부여된다.

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23일 한국관광공사에 따르면 2025년 공공기관 만족도 조사는 186개 공공기관을 대상으로 진행됐고, 유일하게 매우 우수 기관에 선정됐다. 지난 2024년 우수 등급에서 한 단계 올랐다. 한국관광공사는 이번 성과가 지역 인구감소 위기에 대응하고자 '디지털 관광주민증', '여행가는 달' 등 사업의 전국적 확산과 함께, 국내외 관광객 유치를 통해 내수에 활력을 불어넣는 등 안팎으로 내실 있는 관광 정책사업을 추진한 데 따른 것으로 분석했다.

박성혁 한국관광공사 사장은 "관광을 통해 국민의 삶에 행복을 전하려는 노력이 뜻깊은 결과로 이어졌다"며 "관광 분야 공공기관으로서 국민의 목소리를 더 경청하고, 혁신을 통해 전 세계 관광객에게 감동을 주는 기관으로 도약하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com