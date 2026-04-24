고려대구로병원 나승운 교수, 대한임상노인학회 이사장 취임

[스포츠조선 장종호 기자] 고려대학교 구로병원 심혈관센터 나승운 교수가 '대한임상노인학회' 이사장에 최근 취임했다. 임기는 2026년부터 2028년까지 2년간이다.

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대한임상노인학회는 급속한 고령화에 대응하기 위해 노인의학의 학문적 발전과 임상 진료 역량 강화를 목표로 설립된 학술단체로, 노인질환 진료, 노인증후군, 장기요양, 생애 말기 돌봄 등 폭넓은 분야를 아우르는 연구와 교육, 학술 교류를 수행하고 있다.

나승운 교수는 "우리나라가 초고령사회에 진입한 만큼 노인의료에 대한 중요성이 더욱 커지고 있다. 이에 대한임상노인학회는 노년기 삶과 노인의학에 대한 다학제간 협력체계 구성과 통합적 연구 개발을 모색하고 지역사회 노인보건의료 인력 양성을 위한 교육 시스템을 구축하는 등 초고령사회의 노인문제 해결을 위해 의학적, 사회적 접근을 고민하고 실천하는 중심 학회가 될 것"이라며, "취임 첫 프로젝트로 오는 4월 26일 개최하는 '2026 대한임상노인학회 춘계 학술대회'에서 노인의료의 핵심 이슈들에 대해 폭넓고 실질적인 논의가 이루어질 것으로 기대한다. 앞으로도 학회의 활약을 기대해주시기 바란다"고 포부를 밝혔다.

한편, 국내외에서 초고난도 심혈관중재시술 권위자로 정평이 나 있는 나승운 교수는 고려대학교 부설 심장혈관연구소장으로 굵직한 업적을 쌓아왔으며, 고려대학교 구로병원 심장혈관센터 중재시술연구소 이사장을 맡고 있다. 이외에도 한국중재의료기기학회 회장, 한국심혈관합병증연구회 회장, 혈관중재시술연구회 회장 등을 역임한 바 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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