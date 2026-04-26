'체험형 패키지' 대세…양평 블룸비스타호텔, 가정의달 맞아 키즈용품 페스타·스탬프 투어 등 선보여

◇'블룸비스타 호텔 앤 컨퍼런스' 스카이라운지. 사진제공=현대건설

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5월 가정의 달을 맞아 호텔업계가 단순 객실 제공을 넘어 가족 단위 고객을 잡기 위한 '경험 패키지'를 선보이고 있다.

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현대그룹 계열사 '블룸비스타 호텔 앤 컨퍼런스'는 5월 1~5일 온 가족이 함께 즐길 수 있는 특별 프로모션 '블루 Bloom-Festa'을 진행한다.

우선 5월 2~4일 그랜드볼룸에서 다양한 캐릭터 완구와 키즈용품을 특별 할인가에 만나볼 수 있는 '키즈용품 Big Sale Festa'가 진행된다. 베이블레이드 팽이 체험존을 비롯해 캐리커처·키링만들기 등 다양한 체험형 플리마켓 콘텐츠도 함께 운영할 예정이다.

5월 1~ 5일 '영실업'과 함께하는 '키즈 영화관'에서는 '시크릿쥬쥬 - 마법의 하모니' 애니메이션을 매일 2회 상영하며, 투숙객과 호텔 이용객 누구나 무료로 관람할 수 있다.

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호텔 곳곳을 체험하며 참여할 수 있는 '스탬프 투어 이벤트'도 준비했다. 캐릭터룸 고객과 부대업장 이용 고객에게 투어 맵이 제공되며, 지정된 미션을 모두 완료한 고객에게는 키즈 완구류를 경품으로 증정할 예정이다.

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식음 프로모션도 함께 진행된다. 남한강 파노라믹 뷰를 감상할 수 있는 스카이라운지에서는 주방장 특선메뉴 '립아이 & 함박스테이크 세트'를 새롭게 선보이는데, 사전 예약 고객에 한해 최대 10% 할인 혜택을 제공된다. 캐주얼 펍 레스토랑 Kitchen 316에서는 가족 단위 고객을 위한 '패밀리 콤보세트(윙&봉, 생맥주 2잔)'을 선보이며, 양평 지역 맥주 할인 이벤트도 함께 진행한다. 아웃도어 BBQ를 즐길 수 있는 Grill 316에서는 연휴기간 동안 '무제한 BBQ Buffet'를 운영한다.

특히 5월 2~4일에는 퓨전 국악공연과 풍선마술 버스킹 공연이 매일 오후 6시 30분부터 7시 30분까지 펼쳐진다.

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블룸비스타호텔 관계자는 "가정의 달 5월을 맞아 아이부터 부모 세대까지 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠와 미식 프로모션을 준비했다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com